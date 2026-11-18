Ο Αμερικανός σέντερ ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μακάμπι και μόλις επιστρέψει η αποστολή από την Κύπρο θα υποβληθεί σε εξετάσεις

Οι ενοχλήσεις στο γόνατο και τα δεδομένα ενόψει του παιχνιδιού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.



Με το διπλό στις αποσκευές του επιστρέφει από την Κύπρο ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να κατακτούν μία απίθανη νίκη κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ένα «τρελό» παιχνίδι, που είχε δύο buzzer beater από Βεζένκοφ και Τζόζεφ.

Μαζί με το διπλό, όμως, ο Ολυμπιακός απέκτησε ένα ακόμα πρόβλημα τραυματισμού, καθώς ο Ταϊρίκ Τζόουνς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο και μόλις επιστρέψει η αποστολή από την Κύπρο θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

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Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός σέντερ, πάντως, δεν φαίνεται να είναι σοβαρό και έχει αρκετές πιθανότητες να είναι διαθέσιμος στο μεγάλο παιχνίδι που ακολουθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Sunel Arena για την 13η αγωνιστική (20/11, 21:15). Όλα, όμως, θα ξεκαθαρίσουν μετά την επιστροφή του Ολυμπιακού από την Μεγαλόνησο και τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί ο θηριώδης άσος της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.

Στο παιχνίδι με την Μακάμπι, ο Ταϊρίκ Τζόουνς αγωνίστηκε για 13:28 λεπτά, στα οποία είχε 4 πόντους, με 1/2 δίποντα και 2/2 βολές, αλλά και 1 ασίστ. Φέτος μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί σε 12 παιχνίδια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας μέσο όρο 5.9 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 6.7 στο σύστημα αξιολόγησης.