Ξεκίνησε χθες στη Βαρσοβία τις εργασίες της η 7η Υπουργική Σύνοδος της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), με τις εναρκτήριες τοποθετήσεις του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright και του οικοδεσπότη Υπουργού Ενέργειας της Πολωνίας, κ. Miłosz Motyka.

Αμέσως μετά τις εναρκτήριες τοποθετήσεις, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, κλήθηκε να μιλήσει για τον Κάθετο Διάδρομο και τον ρόλο της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Ο Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα, η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής αποτελούν τις τρεις στρατηγικές πύλες εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού και στη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

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Στην τοποθέτησή του, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε:

«Πριν από έναν χρόνο, στην Αθήνα, η P-TEC έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η διατλαντική ενεργειακή συνεργασία δεν αφορά μόνο το εμπόριο. Αφορά την ασφάλεια, την εθνική κυριαρχία και την κοινή ευημερία. Σήμερα, στη Βαρσοβία, επαναβεβαιώνουμε ένα μήνυμα που έχει ήδη μετατραπεί σε πράξη. Η Ελλάδα, η Πολωνία και η Βαλτική αποτελούν τις τρεις στρατηγικές πύλες εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Μαζί διαμορφώνουν ένα νέο ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, που βασίζεται στη διαφοροποίηση, τη διασυνδεσιμότητα και την ελευθερία από ενεργειακούς εκβιασμούς.

Η Ελλάδα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως η νότια πύλη της Ευρώπης. Το αμερικανικό LNG που εισέρχεται στην Ευρώπη μέσω της χώρας μας μπορεί, μέσα από τον Κάθετο Διάδρομο, να κινηθεί προς τον Βορρά και να φθάσει στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην Ουκρανία. Εννέα χώρες και έντεκα Διαχειριστές συνεργαζόμαστε για να καταστήσουμε τον Κάθετο Διάδρομο έναν πλήρως λειτουργικό ενεργειακό άξονα Νότου-Βορρά. Επόμενος στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε επαρκή δυναμικότητα, ανταγωνιστικές χρεώσεις και μακροπρόθεσμες εμπορικές δεσμεύσεις.

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Πρόκειται για ένα έργο που μετασχηματίζει ουσιαστικά την περιοχή, καθώς φέρνει ελευθερία, ευημερία, κουλτούρα συνεργασίας, σε μια περιοχή που έχει διχαστεί από τη γεωγραφία, από την ιστορία και από την ιδεολογία. Εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας διασυνδεδεμένης περιοχής, όπου η ενέργεια δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως όπλο, όπου οι διασυνδέσεις θα μας φέρνουν πιο κοντά. Και αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα για ολόκληρη αυτή την περιοχή της Ευρώπης και για τη διεθνή κοινότητα: ότι πρέπει να είμαστε περισσότερο διασυνδεδεμένοι, να έχουμε μεγαλύτερη διαφοροποίηση των ενεργειακών μας πηγών, πιο ανταγωνιστικές τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Πρέπει να προστατεύσουμε την ελευθερία μας.

Ο Κάθετος Διάδρομος είναι κάτι περισσότερο από μια διαδρομή φυσικού αερίου. Είναι ένα γεωπολιτικό έργο. Ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και εμβαθύνει τη στρατηγική σχέση Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αθήνα δημιούργησε τη δυναμική, προχώρησε στην υλοποίηση με τις ενεργειακές συμφωνίες και πέτυχε τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα. Η Βαρσοβία μάς οδηγεί στο επόμενο στάδιο, της καθιέρωσης και της επέκτασης της συνεργασίας».

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ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, ανέφερε κατά την ομιλία του, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Το οικονομικό και ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης δεν θα γραφτεί στο Παρίσι ή στο Λονδίνο. Θα γραφτεί στη Βαρσοβία, στην Πράγα, στην Μπρατισλάβα, στη Σόφια, στο Βουκουρέστι, στην Αθήνα, στο Ντουμπρόβνικ. Αυτές θα είναι οι μελλοντικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας και της ενέργειας, επειδή αυτά τα δύο συνδέονται. Εάν αναπτύξεις το ενεργειακό σου σύστημα και εξασφαλίσεις περισσότερη αξιόπιστη ενέργεια, θα ενισχύσεις την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την αύξηση των εισοδημάτων και την αισιοδοξία και, κατά συνέπεια, θα αυξηθεί και ο πληθυσμός σου».

Τέλος, ο Ειδικός Απεσταλμένος του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ για την Ενεργειακή Ενοποίηση, κ. Joshua Volz, στην παρέμβασή του, είπε:

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«Αυτή είναι, κατά κάποιον τρόπο, μια συζήτηση που ολοκληρώνει έναν κύκλο, ο οποίος ξεκίνησε πέρυσι στην Αθήνα, στην P-TEC, υπό την ηγεσία του Υπουργού Ράιτ και του Υπουργού Παπασταύρου. Και μέσα σε αυτόν τον χρόνο έχει σημειωθεί πραγματικά τεράστια πρόοδος στη διασύνδεση των υποδομών και στη δημιουργία ενεργειακών διασυνδέσεων, εκεί όπου προηγουμένως πολλοί θεωρούσαν ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν εμπορικά ή πολιτικά εφικτό. Και αυτή η πρόοδος είναι άμεσο αποτέλεσμα της δουλειάς πολλών από εσάς που βρίσκεστε σε αυτή την αίθουσα, καθώς και των ακούραστων προσπαθειών να αποδειχθεί, όχι απλώς να ειπωθεί, αλλά να αποδειχθεί στην πράξη, ότι αυτό είναι εφικτό, ότι είναι βιώσιμο και ότι είναι απολύτως απαραίτητο και αναγκαίο. […] Λοιπόν, Υπουργέ Παπασταύρου, εσείς ήσασταν εκείνος που πέρυσι θέσατε την πρόκληση και είπατε σε όλους ότι αυτό όχι μόνο ήταν εφικτό, αλλά ήταν και αναγκαίο».

Οι εργασίες της 7ης Υπουργικής Συνόδου P-TEC συνεχίζονται σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, με ομιλία του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, κ. Donald Tusk, και συζητήσεις για την ενίσχυση της διατλαντικής ενεργειακής συνεργασίας, την ασφάλεια εφοδιασμού και τις επενδύσεις σε στρατηγικές ενεργειακές υποδομές.