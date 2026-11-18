Με γεμάτη ατζέντα πληρωμών μπαίνουν οι επόμενες ημέρες για εκατομμύρια πολίτες, καθώς συνταξιούχοι και ενοικιαστές αναμένουν την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων, ενώ τον Δεκέμβριο ακολουθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις. Παράλληλα, για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια δρομολογείται η επαναφορά του δώρου Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους, ύψους 500 ευρώ, από το 2027. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, δεν υπάρχουν προς το παρόν δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετα έκτακτα επιδόματα.

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Επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους

Στην έναρξη της συζήτησης, επισημάνθηκε σχετικά με το επίδομα των 400 ευρώ ότι «όσον αφορά το βοήθημα των 400 ευρώ για πρώτη φορά φέτος καταβάλλεται. Πέρυσι ήταν μειωμένο, ήταν στα 250 ευρώ και θα το λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. Θα το λάβουν επίσης και οι συνταξιούχοι που είναι άνω των 60 ετών, εάν έχουν σύνταξη αναπηρίας ή σύνταξη χηρείας και φυσικά θα το λάβουν και οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι αλλά και οι επιδοματούχοι των επιδομάτων αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ. Συνολικά το πλήθος θα ξεπεράσει τα 2.200.000 συμπολίτες μας. Αυτό το ποσό είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο, δεν χρειάζεται κάποια αίτηση για να καταβληθεί και από ό, τι φαίνεται, εκτός κάποιου συγκλονιστικού απροόπτου, αυτή η πληρωμή θα καταβληθεί την ερχόμενη εβδομάδα, μία από τις εργάσιμες ημέρες θα είναι η μέρα καταβολής και αυτής της ενίσχυσης στους συνταξιούχους μας».

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Επιστροφή ενοικίου σε ένα εκατομμύριο δικαιούχους

Την ίδια ημέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η επιστροφή ενοικίου σε περίπου ένα εκατομμύριο ενοικιαστές. Η ενίσχυση αντιστοιχεί σε ένα από τα 12 ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025.

«(…) Αυτή η επιστροφή ενοικίου είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους ενοικιαστές. Και έχουμε δει μια τάση, έστω και μικρή τον τελευταίο χρόνο, να αυξάνονται τα δηλωμένα ενοίκια (…). Όπως και να έχει όμως, απέχουμε πολύ από την πραγματική αποκάλυψη των αδήλωτων ενοικίων. Και για να το κάνουμε αυτό, είναι θέμα χρόνου να τεθεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το σύστημα ΜΙΔΑ, όπου εκεί πραγματικά θα είναι πολύ πιο εύκολο για τη δημόσια διοίκηση να ελέγξει τα πραγματικά ενοίκια που δηλώνονται ανά περιοχή και ούτω καθεξής (…). Για αυτό λοιπόν, το σύστημα ΜΙΔΑ που θα έρθει σε εφαρμογή θα περιορίσει εξαιρετικά την δυνατότητα να αποφεύγεται η πραγματική δήλωση των ενοικίων. Χώρια το ότι θα αποκαλύψει και δεκάδες χιλιάδες ακίνητα, τα οποία ενώ έχουν δηλωθεί ως κενά, αυτή τη στιγμή είναι ηλεκτροδοτούμενα μέσω του ΔΕΔΔΗΕ και παράγουν κιλοβατώρες. Άρα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πολλά εξ αυτών χρησιμοποιούνται για ενοικίαση και αυτά θα αποκαλυφθούν μέσω της διασταύρωσης των μητρώων από το μητρώο ιδιοκτησίας, αυτό το Δεκέμβριο», είπε χαρακτηριστικά.

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Αυξήσεις στις συντάξεις από τον Δεκέμβριο

Για το θέμα που αφορά τις συντάξεις, ο κ. Τσάπαλος επισήμανε «το Δεκέμβριο με τις συντάξεις Ιανουαρίου που καταβάλλονται πριν τα Χριστούγεννα, θα καταβληθεί για όλους τους συνταξιούχους και η αύξηση της χρονιάς που λέμε για τον επόμενο χρόνο. Είναι η πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια όπου όλοι οι συνταξιούχοι και τα 2.8 εκατομμύρια συνταξιούχων θα λάβουν αύξηση. Διότι, θυμίζω ότι μέχρι πρότινος υπήρχε η προσωπική διαφορά, η οποία καταργήθηκε κατά το ήμισυ, μειώθηκε κατά το ήμισυ πέρυσι και φέτος καταργείται οριστικά. Άρα, όλοι οι συνταξιούχοι θα λάβουν ένα ποσοστό αύξησης της τάξεως του 2.8, ίσως και λίγο παραπάνω. Θα δούμε πώς θα κλείσει η χρονιά».

Δώρο Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους

Όπως τόνισε «του χρόνου τα Χριστούγεννα πάνω από 600.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν και αυτοί για πρώτη φορά μετά από μία 15ετία τουλάχιστον, το δώρο Χριστουγέννων. Τώρα είναι 500 ευρώ. Είναι όμως ένα σημαντικό ποσό. Επαναφέρεται ως δώρο Χριστουγέννων. Θα καταβληθεί του χρόνου τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα του 2027. Και στο μεσοδιάστημα όμως οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις όλα τα μισθολογικά κλιμάκια των δημοσίων υπαλλήλων που θα είναι αύξηση ισόποση με την αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει μία εξίσωση, κάθε φορά που αυξάνεται ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, αναλόγως αυξάνονται και τα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου. Άρα αν αυξηθεί πχ 30, 40, 50 ευρώ σας λέω ο κατώτατος μισθός, 50 ευρώ θα είναι και η αύξηση για κάθε δημόσιο υπάλληλο από τον Απρίλιο και μετά. Χώρια το ότι μειώνεται κατά μία μονάδα και οι εργοδοτικές εισφορές για τους εργαζόμενους, οπότε και εκεί τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, οι υπάλληλοι θα δουν κι από κει μια μικρή αύξηση μέσα στον Απρίλιο».

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Δεν προβλέπονται νέες έκτακτες ενισχύσεις το επόμενο διάστημα

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης των νοικοκυριών ενόψει των γιορτών, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών σημείωσε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δημοσιονομικό περιθώριο για νέα έκτακτα μέτρα.

«(…) Κάτι πέραν αυτών που αναλύσαμε στον ορίζοντα δεν προβλέπεται, καθότι τα δημοσιονομικά είναι συγκεκριμένα. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια να δώσουμε χρήματα περαιτέρω αυτούς τους μήνες. Αν εξαιρέσετε τις ενισχύσεις που θα δώσουμε εφόσον χρειαστεί και για τον μήνα Δεκέμβριο, αλλά και για τους πρώτους μήνες του χειμώνα του νέου έτους για την ενεργειακή κρίση. Θυμίζω ότι κάθε 15 ημέρες ανακοινώνουμε παράταση υφιστάμενων μέτρων στην αντλία, είτε επιδότηση diesel, είτε επιδότηση βενζίνης, πετρελαίου θέρμανσης και ούτω καθεξής. Αυτά τα μέτρα, αν συνεχιστούν οι υψηλές τιμές, θεωρήστε το βέβαιο ότι θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε ένα ποσό στην άκρη για αυτές τις ανάγκες. Πέραν αυτών, ωστόσο, κάτι επιπλέον δεν προκύπτει δημοσιονομικά να μπορέσουμε να το δώσουμε τουλάχιστον μέσα στους επόμενους μήνες. Από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς θα κυλήσει η χρονιά, το 2026, αν θα έχουμε υπερπλεονάσματα, πόσα μπορούμε από αυτά τα υπερπλεονάσματα να διαθέσουμε πίσω στους πολίτες και όταν έρθει η στιγμή, μέσα στο 2027 θα ανακοινώσουμε επί πλέον μέτρα στήριξης», ανέφερε στο τέλος.