Ο πρώην πρωθυπουργός προγραμματίζει περιοδείες σε τέσσερις περιοχές της χώρας ενώ η επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος εκτιμάται ότι θα γίνει πιο κοντά στις εθνικές εκλογές

Εκτός έδρας βγαίνει ο Αντώνης Σαμαράς, έχοντας προγραμματίσει τις πρώτες στοχευμένες περιοδείες του, εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης του νέου κόμματος, η οποία πάντως δεν φαίνεται να είναι… τόσο κοντά, όπως εκ νέου φημολογείται. Βεβαίως ο πρώην πρωθυπουργός πυκνώνει τις παρεμβάσεις του (με τελευταία τη σημερινή, 18/11, στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής για την οικονομία) και ταυτόχρονα ρίχνει βάρος στα «ανοίγματα» σε κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εξού και στις επικείμενες εξορμήσεις του στοχεύει σε μπαράζ επαφών με φορείς και παράγοντες των τοπικών κοινωνιών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέσα σε ένα τριήμερο θα βρεθεί σε τέσσερις περιοχές: ξεκινά από τη Φθιώτιδα (Καμένα Βούρλα) και την ίδια μέρα θα μεταβεί στη Θεσσαλία (Λάρισα), ενώ το Σαββατοκύριακο θα ανηφορίσει στα βόρεια, στη Μακεδονία, με δρομολογημένες συναντήσεις στην Κατερίνη και στη Θεσσαλονίκη. Οπως επιβεβαίωσε άλλωστε για τον Σαμαρά ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του, Νίκος Τσιούτσιας, «κάνει συζητήσεις» διότι «κάθε κοινωνική ομάδα έχει δυσκολίες και αιτήματα – η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αντιμεωπίζει τα προβλήματα» (Open).

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Στην τελική ευθεία, αλλά…

Ο ίδιος προφανώς δεν άνοιξε χαρτιά για τις σκέψεις ή τον σχεδιασμό του Σαμαρά σε ό,τι αφορά την δημιουργία κόμματος, στο φόντο της εντεινόμενης φημολογίας για κινήσεις άμεσα, ακόμα και εντός του Νοεμβρίου. Όπως έχουν γράψει tanea.gr, η φημολογία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, παρότι μπορεί να υπάρχουν σχετικές εισηγήσεις προς τον πρώην πρωθυπουργό (κυρίως από πρόσωπα που θέλουν ή έχουν ήδη κλειδώσει την ένταξή τους στα σαμαρικά ψηφοδέλτια).

Όλες οι ενδείξεις και οι εκτιμήσεις συνομιλητών του Μεσσήνιου, επιμένουν ότι πράγματι το κόμμα βρίσκεται στην τελική ευθεία αλλά η ιδρυτική διακήρυξη και άρα η επίσημη ανακοίνωση κρατιέται για αργότερα. Θα προσπαθήσει δηλαδή να κινηθεί πιο κοντά στις εθνικές εκλογές, συνεχίζοντας έως τότε τις παρεμβάσεις: με περισσότερο προγραμματικό λόγο (με προτάσεις, όπως εκείνες που φέρνει στον δημόσιο διάλογο για την οικονομία) και ανάλογα με τις εξελίξεις με σκληρή κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα εθνικά θέματα (για «ιδιωτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής» μίλησε σήμερα ο εξ απορρήτων συνεργάτης του) και όχι μόνο.

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Γιατί σε Θεσσαλία και Μακεδονία;

Το περιβάλλον Σαμαρά κατακεραυνώνει συνολικά το «κόμμα Μητσοτάκη», μιλώντας για «πολιτική μετάλλαξη» της ΝΔ και για απογοητευμένους παραδοσιακούς νεοδημοκράτες. «Η πλειοψηφία των παλιών νεοδημοκρατών έχει εγκαταλείψει το κόμμα Μητσοτάκη» εκτίμησε ο Τσιούτσιας. Και κάρφωσε την κυβέρνηση ότι έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.

«Στη Θεσσαλία», όπως είπε, υπάρχει «η εγκατάλειψη του πρότζεκτ αποκατάστασης μετά τον Ντάνιελ από τους Ολλανδούς, υπάρχει το πρόβλημα με τους αλιείς, το πρόβλημα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Είναι σαφές ότι ο Σαμαράς επιλέγει μια εκλογική περιφέρεια, τη Θεσσαλία, και μια περιοχή, τη Λάρισα, όπου η ΝΔ πιέζεται, κυρίως λόγω του ρήγματος με τον αγροτικό κόσμο. Και αυτό σε μια φάση που το ζήτημα των πληρωμών στους αγρότες και των δηλώσεών τους έχει προβληματίσει εντόνως τους βουλευτές της ΝΔ στην περιφέρεια, ενώ η κυβέρνηση επιλέγει τελικά να «απλουστεύσει» τη διαδικασία υπό τον φόβο ότι οι αυστηρές προβλέψεις του νέου συστήματος θα έφερναν περαιτέρω καθυστερήσεις, θα άφηναν κόσμο εκτός και τελικά θα δημιουργούσαν νέο μέτωπο έντασης.

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Αντίστοιχα, στη Μακεδονία η ΝΔ πιέζεται δημοσκοπικά με διαρροές στα δεξιά της, την ώρα που το κυβερνών κόμμα προσπαθεί να απευθυνθεί αποτελεσματικά στην καραμανλική βάση. «Υπάρχει ταύτιση απόψεων και ανησυχιών σε μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τον λαό» σημείωσε ο Τσιούτσιας, ερωτηθείς για τις περιπτώσεις συνύπαρξης του Σαμαρά με τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή σε εκδηλώσεις. Σημειωτέον, ο Μακεδόνας έχει προγραμματισμένη δημόσια παρέμβαση για τις 26 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση για την περιφερειακή ανάπτυξη, την οποία θα ανοίξει ο Βαγγέλης Βενιζέλος και θα κλείσει ο Καραμανλής.

Από την κομματική έδρα στην Πειραιώς παρακολουθούν τις παρασκηνιακές και τις δημόσιες κινήσεις του Σαμαρά, όπως και τα δημοσκοπικά ευρήματα, επιχειρώντας συνολικά να στήσουν αναχώματα στις πιέσεις εκ δεξιών. Στην πρόσφατη μέτρηση της Pulse (ΣΚΑΪ), το αθροιστικό ποσοστό εκείνων που απαντούν ότι «σίγουρα ναι» και «μάλλον ναι» θα ψηφίσουν κόμμα Σαμαρά ανέρχεται στο 14%, ενισχυμένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα.