Η Ουκρανία θα υποχρεωθεί να αποπληρώσει το κεφάλαιο του δανείου μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχει προκαλέσει, σύμφωνα με την Επιτροπή

Τη χορήγηση νέου δανείου ύψους 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για το 2027, με στόχο την κάλυψη των δημοσιονομικών και στρατιωτικών αναγκών της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Επίτροπο Οικονομίας, Βλάντις Ντομπρόβσκις και τον Επίτροπο για θέματα Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους.

Όπως ανακοίνωσε η Φον ντερ Λάιεν, από το νέο δάνειο των 45 δισ. ευρώ, τα 20 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού της Ουκρανίας και 25 δισ. ευρώ για τις στρατιωτικές της ανάγκες.

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, το χρηματοδοτικό κενό της Ουκρανίας για το 2027 ανέρχεται σε 70 δισ. ευρώ, ενώ οι χρηματοδοτικές ανάγκες της για το 2026 έχουν ήδη καλυφθεί. Με το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, ύψους 45 δις ευρώ, που προτείνει η Επιτροπή, η ΕΕ θα καλύψει περίπου τα δύο τρίτα των αναγκών της Ουκρανίας για το επόμενο έτος. Η φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους διεθνείς εταίρους της Ουκρανίας να καλύψουν το εναπομείναν ένα τρίτο των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής διευκρίνισε ότι η Ουκρανία θα υποχρεωθεί να αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχει προκαλέσει στη χώρα. «Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να δώσουμε στην Ουκρανία μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα εξασφαλίσει τη λειτουργία βασικών δημόσιων υπηρεσιών, όπως τα σχολεία και τα νοσοκομεία, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την αμυντική ικανότητα της χώρας. Επιπλέον, το νέο δάνειο θα συνδεθεί με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία και θα συμβάλει στην περαιτέρω ενοποίηση της ουκρανικής και της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

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Η ίδια πρόσθεσε ότι θα παρουσιάσει την πρόταση την ερχόμενη εβδομάδαστο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι η πρόταση της Επιτροπής θα συζητηθεί αύριο, Πέμπτη, στο Βερολίνο, μαζί με τους εταίρους της «Συμμαχίας των Προθύμων», στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για τις τελευταίες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες και την προετοιμασία πολυμερών συνομιλιών.

Αναφερόμενη στα αποτελέσματα της άτυπης συνόδου κορυφής της περασμένης εβδομάδας στο Δουβλίνο, η Πρόεδρος της Επιτροπής υπενθύμισε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν να συμμετάσχει η ΕΕ στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μέσω του σχήματος «Ε5 συν ευρωπαϊκοί θεσμοί». Όπως υπογράμμισε, η ευρωπαϊκή στρατηγική κινείται σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις: τη μέγιστη δυνατή στήριξη της Ουκρανίας και την άσκηση της μέγιστης δυνατής πίεσης στη Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

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«Στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα στη Ρωσία: Θέλουμε ειρήνη. Πέντε χρόνια μετά την έναρξη αυτού του επιθετικού πολέμου, η Ευρώπη παραμένει ενωμένη και εξίσου αποφασισμένη να στηρίξει την Ουκρανία τόσο στον πόλεμο όσο και στην ειρήνη», κατέληξε η Φον ντερ Λάιεν.

Από την πλευρά του, ο Β. Ντομπρόβσκις, διευκρίνισε ότι η Επιτροπή θα αντλήσει τα 45 δισ. ευρώ από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, με εγγύηση τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Σημείωσε, επίσης, ότι η Ουκρανία θα αποπληρώσει το κεφάλαιο του δανείου μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης των τόκων από την ΕΕ.

Από τα 20 δισ. ευρώ που προορίζονται για τη στήριξη του ουκρανικού προϋπολογισμού, τα μισά θα διατεθούν μέσω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής και τα υπόλοιπα μέσω του μηχανισμού «Ukraine Facility». Η εκταμίευση θα συνδέεται με μεταρρυθμίσεις, κυρίως για το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα παροχής εγγυήσεων από τρίτες χώρες, ώστε να χορηγηθούν επιπλέον δάνεια έως 5 δισ. ευρώ στην Ουκρανία.

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Τέλος, ο Α. Κουμπίλιους τόνισε ότι τα επιπλέον 25 δισ. ευρώ για την άμυνα της Ουκρανίας το 2027 θα διατεθούν κυρίως για αντιαεροπορικά συστήματα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), συστήματα αντιμετώπισης drones, ηλεκτρονικό πόλεμο, πυραύλους και πυρομαχικά.Υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης αύξησης της ευρωπαϊκής αμυντικής παραγωγής, προειδοποιώντας ότι, σύμφωνα με τις ουκρανικές εκτιμήσεις, η Ρωσία αναμένεται να χρησιμοποιήσει περίπου 20 εκατομμύρια drones το 2027, έναντι 10 εκατομμυρίων φέτος. «Πρέπει να παραδώσουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό το 2027, όχι το 2028 ή το 2029», τόνισε.