Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Παρασκευής στη SUNEL Arena, αφού η ζήτηση ήταν μεγάλη

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε πως η επικείμενη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη Euroleague θα είναι sold out.



Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το μεγάλο «διπλό» επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη 12η αγωνιστική της Euroleague και πλέον στρέφει την προσοχή του στο δεύτερο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης την Παρασκευή (20/11, 21:15).

Οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν δύσκολη αποστολή κόντρα στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, όμως θα έχουν στο πλευρό τους τον κόσμο τους, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει πως η «SUNEL Arena» θα είναι sold out για την αναμέτρηση, αφού η ζήτηση των εισιτηρίων ήταν μεγάλη.

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Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Παρασκευής (20/11, 21:15) με τη Ρεάλ Μαδρίτης εξαντλήθηκαν!

Σας ευχαριστούμε για την αδιάκοπη στήριξή σας και σας περιμένουμε στη SUNEL Arena για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί, για ακόμη μία φορά, τη μοναδική ατμόσφαιρα που μόνο εσείς ξέρετε να δημιουργείτε!

Συνεχίζουμε δυνατά!».