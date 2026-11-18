Τους ορισμούς για τις αναμετρήσεις της ενδέκατης αγωνιστικής ανακοίνωσε η ΚΕΔ, γνωστοποιώντας παράλληλα τους διαιτητές για το σύστημα VAR

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League – Τσιμεντερίδης στο Καραϊσκάκη, Παπαπέτρου στο Παναθηναϊκός – ΟΦΗ.



Τους διαιτητές στις αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής της Super League ανακοίνωσε η ΚΕΔ.

Στο Ολυμπιακός – Ηρακλής (22/11, 19:00) ορίστηκε να σφυρίξει ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Χρήστος Βεργέτης.

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Το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (22/11, 17:30) θα διευθύνει ο Τάσος Παπαπέτρου, με τον Κωνσταντίνο Πουλικίδη στο VAR, ενώ στο Καλαμάτα – ΑΕΚ (21/11, 19:30) διαιτητής του παιχνιδιού θα είναι ο Μιχάλης Ματσούκας, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο VAR.

Στο ΠΑΟΚ – Κηφισιά (22/11, 19:30) ορίστηκε ο Θανάσης Τζήλος, με τον Φώτη Πολυχρόνη στο VAR και στο Αστέρας Τρίπολης – Άρης (23/11, 17:00) διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας, με τον Μιχάλη Ματσούκα στο VAR.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 11ης αγωνιστικής

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Καλαμάτα–ΑΕΚ (19:30)

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας), Ζωή Παπαδοπούλου (Μακεδονίας)

Τέταρτος: Φώτης Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)

VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

AVAR: Κωνσταντίνος Κάτοικος (Αθηνών)

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός–Ατρόμητος (16:00)

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου), Νικόλαος Μαυροκορδόπουλος (Αργολίδας)

Τέταρτος: Γιάννης Τομαράς (Θράκης)

VAR: Κωνσταντίνος Κάτοικος (Αθηνών)

AVAR: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

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Παναιτωλικός–Βόλος (17:00)

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Βοηθοί: Αθανάσιος Κόλλιας (Ηπείρου), Γεωργία Κομισοπούλου (Χανίων)

Τέταρτος: Αναστάσιος Γιαννούκας (Δωδεκανήσου)

VAR: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

AVAR: Ελευθέριος Κατοπής (Σάμου)

Παναθηναϊκός–ΟΦΗ (17:30)

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Κωνσταντίνος Στάικος (Λάρισας)

Τέταρτος: Αλέξανδρος Μέγας (Πιερίας)

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

Ολυμπιακός–Ηρακλής (19:00)

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Βοηθοί: Αλέξανδρος Μπαλιάκας (Κοζάνης), Λυκούργος Τσολακίδης (Αθηνών)

Τέταρτος: Βασίλης Φίτσας (Πρέβεζας–Λευκάδας)

VAR: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

AVAR: Φώτης Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)

ΠΑΟΚ–Κηφισιά (19:30)

Διαιτητής: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)

Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ (Ανατολικής Αττικής), Χρήστος Μητροφάνης (Αθηνών)

Τέταρτος: Γιώργος Κόκκινος (Χαλκιδικής)

VAR: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

AVAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Αστέρας AKTOR–Άρης (17:00)

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Βοηθοί: Βασίλης Μωυσιάδης (Γρεβενών), Σπήλιος Οικονόμου (Αχαΐας)

Τέταρτος: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

VAR: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

AVAR: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)