Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League
Τους ορισμούς για τις αναμετρήσεις της ενδέκατης αγωνιστικής ανακοίνωσε η ΚΕΔ, γνωστοποιώντας παράλληλα τους διαιτητές για το σύστημα VAR
Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League – Τσιμεντερίδης στο Καραϊσκάκη, Παπαπέτρου στο Παναθηναϊκός – ΟΦΗ.
Τους διαιτητές στις αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής της Super League ανακοίνωσε η ΚΕΔ.
Στο Ολυμπιακός – Ηρακλής (22/11, 19:00) ορίστηκε να σφυρίξει ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Χρήστος Βεργέτης.
Το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (22/11, 17:30) θα διευθύνει ο Τάσος Παπαπέτρου, με τον Κωνσταντίνο Πουλικίδη στο VAR, ενώ στο Καλαμάτα – ΑΕΚ (21/11, 19:30) διαιτητής του παιχνιδιού θα είναι ο Μιχάλης Ματσούκας, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο VAR.
Στο ΠΑΟΚ – Κηφισιά (22/11, 19:30) ορίστηκε ο Θανάσης Τζήλος, με τον Φώτη Πολυχρόνη στο VAR και στο Αστέρας Τρίπολης – Άρης (23/11, 17:00) διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας, με τον Μιχάλη Ματσούκα στο VAR.
Αναλυτικά οι ορισμοί της 11ης αγωνιστικής
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
Καλαμάτα–ΑΕΚ (19:30)
Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)
Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας), Ζωή Παπαδοπούλου (Μακεδονίας)
Τέταρτος: Φώτης Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)
VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
AVAR: Κωνσταντίνος Κάτοικος (Αθηνών)
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
Λεβαδειακός–Ατρόμητος (16:00)
Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)
Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου), Νικόλαος Μαυροκορδόπουλος (Αργολίδας)
Τέταρτος: Γιάννης Τομαράς (Θράκης)
VAR: Κωνσταντίνος Κάτοικος (Αθηνών)
AVAR: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Παναιτωλικός–Βόλος (17:00)
Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Αθανάσιος Κόλλιας (Ηπείρου), Γεωργία Κομισοπούλου (Χανίων)
Τέταρτος: Αναστάσιος Γιαννούκας (Δωδεκανήσου)
VAR: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)
AVAR: Ελευθέριος Κατοπής (Σάμου)
Παναθηναϊκός–ΟΦΗ (17:30)
Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών)
Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Κωνσταντίνος Στάικος (Λάρισας)
Τέταρτος: Αλέξανδρος Μέγας (Πιερίας)
VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)
AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)
Ολυμπιακός–Ηρακλής (19:00)
Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί: Αλέξανδρος Μπαλιάκας (Κοζάνης), Λυκούργος Τσολακίδης (Αθηνών)
Τέταρτος: Βασίλης Φίτσας (Πρέβεζας–Λευκάδας)
VAR: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)
AVAR: Φώτης Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)
ΠΑΟΚ–Κηφισιά (19:30)
Διαιτητής: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)
Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ (Ανατολικής Αττικής), Χρήστος Μητροφάνης (Αθηνών)
Τέταρτος: Γιώργος Κόκκινος (Χαλκιδικής)
VAR: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)
AVAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
Αστέρας AKTOR–Άρης (17:00)
Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)
Βοηθοί: Βασίλης Μωυσιάδης (Γρεβενών), Σπήλιος Οικονόμου (Αχαΐας)
Τέταρτος: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)
VAR: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)
AVAR: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)