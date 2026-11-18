Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δήλωσε πως η επαγγελματική συνεργασία με τον πατέρα του είχε φτάσει σε τοξικό σημείο, ενώ αποκάλυψε πως αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς όλα όπως τα θέλει

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για την προσωπική του ζωή στην εκπομπή 2night Show, τον αντίκτυπο των μίντια σε εκείνων αλλά και για τη σχέση με τον πατέρα του και τα ξεσπάσματά του στους αγώνες.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν καλεσμένος στο «The 2night show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου και έδωσε μία συνέντευξη εφ’όλης της ύλης, όπου αναφέρθηκε στα ξεσπάσματά του, στην προσωπική του ζωή αλλά και στον τρόπο που διαχειρίζεται τα ελληνικά μέσα επικοινωνίας.

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Παράλληλα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για τον πατέρα του και τη σχέση τους μακριά από τα γήπεδα του τένις, ενώ αναφέρθηκε και στις κοπέλες του σε σχέση με την οικογένειά του.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αναφέρθηκε αρχικά στις συνεντεύξεις και στο ενδεχόμενο να βρεθεί αντιμέτωπος με κάποια άβολη ή απρόσμενη ερώτηση, εξηγώντας πως δεν είναι κάτι που τον προβληματίζει ιδιαίτερα.

“Μου έχει τύχει να μου συμβεί κάτι τέτοιο σε συνέντευξη. Οπότε το έχω πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Αλλά επειδή ξέρω ότι η προσωπικότητά μου είναι πολύ εύκολη στο να απαντήσω στο οτιδήποτε με ρωτήσει κάποιος, δεν έχω και πάρα πολύ κόμπλεξ με αυτό. Σε γενικές γραμμές, θα έλεγα ότι βολεύομαι με οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα με ενοχλούσε τόσο πολύ όσο θα ενοχλούσε κάποιον άλλον. Είμαι πολύ πιο οκ σε αυτά τα πράγματα”, είπε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, ο Τσιτσιπάς εξέφρασε το παράπονό του για τον τρόπο με τον οποίο έχει αντιμετωπιστεί κατά καιρούς από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αποκαλύπτοντας πως υπήρξαν στιγμές που ένιωσε αδικημένος και πικραμένος.

“Έχω αδικηθεί μερικές φορές εδώ πέρα από αυτά που βλέπω στο εξωτερικό, γιατί κυρίως στο εξωτερικό τα βλέπω όλα αυτά. Κυρίως όταν ταξιδεύω στα διάφορα τουρνουά στα οποία παίζω. Δεν παρακολουθώ πολλά από τα ελληνικά μίντια, η αλήθεια είναι, αλλά είναι δύσκολο να τα αγνοήσεις όλα.

Πιστεύω ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωσα λίγο αδικημένος και πικραμένος και ένιωσα ότι δεν άξιζα τέτοια μεταχείριση από τα ελληνικά μίντια. Αλλά ξέρω μέσα μου ότι δεν μπορείς, δυστυχώς, να έχεις ούτε καν το τέλειο image, αλλά ούτε καν πάντα να έχεις τις σωστές απόψεις και τις καλύτερες απόψεις από όλους. Οπότε, για εμένα, και οι κακές απόψεις είναι σημαντικές, γιατί δείχνουν την ανθρωπιά σου. Σαν άνθρωποι, δεν είμαστε τέλειοι”.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και όσα είπε για τις εντάσεις που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς με τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά, στη διάρκεια αγώνων. Ο Στέφανος παραδέχθηκε πως δεν του αρέσει καθόλου να βλέπει τον εαυτό του σε αυτές τις στιγμές, ενώ εξήγησε πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί κανείς την πίεση ενός αγώνα.

“Όταν ξεσπάω, δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου, παθαίνω μπλακάουτ. Πάντα έχω στο μυαλό μου ότι δεν μπορώ να ξεσπάσω, δεν μπορώ να πω αυτό που θέλω, γιατί όλες οι κάμερες είναι πάνω μου. Όταν βλέπω αυτά τα βίντεο, δεν μου αρέσει καθόλου σαν εικόνα.

Δεν μου αρέσει που έφτασα σ’ αυτό το σημείο να πω αυτά τα πράγματα ή να ξεσπάσω με αυτό τον τρόπο. Νιώθω τύψεις γιατί είναι κακό και για εμένα και για την οικογένειά μου. Εκείνη τη στιγμή όμως, έχεις το άγχος του αγώνα και το άγχος των πόντων για τη συνολική κατάταξη. Κάνουμε τόσες πολλές ώρες προπόνηση, προσπαθώντας να βελτιωθούμε και μπορεί να βλέπεις ότι η βελτίωση δεν έρχεται μέσα στον αγώνα”, ανέφερε.

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Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκαθάρισε, πάντως, ότι οι εντάσεις που υπήρξαν στην επαγγελματική τους συνεργασία δεν έχουν επηρεάσει τη σχέση τους ως πατέρα και γιου. Αντίθετα, όπως τόνισε, υπάρχει αγάπη, επικοινωνία και αμοιβαία κατανόηση.

“Η σχέση μου με τον πατέρα μου, ως πατέρας και γιος, είναι απολύτως φυσιολογική. Έχουν υπάρξει στιγμές που έχω ζητήσει συγγνώμη στον πατέρα μου και αυτός σε εμένα. Αγαπιόμαστε και μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο. Η επαγγελματική μας σχέση είχε φτάσει σε ένα τοξικό σημείο, δεν μπορούσαμε να τα βρούμε, είχαμε διαφορετικές απόψεις. Ήταν δύσκολο.

Με τον πατέρα μου έχουμε περάσει μοναδικές στιγμές μαζί στο τένις. Το ότι με άφησε να αναπνεύσω και να κάνω τα δικά μου βήματα, με βοήθησε να γίνω άντρας και να χτίσω τη δική μου ζωή σε αυτό που κάνω τόσα χρόνια”, κατέληξε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

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https://exchange.glomex.com/video/v-dmy2sx8oihox?integrationId=40599x17mcd7avph

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας τόνισε ακόμα ότι θα ήταν δύσκολο να έχει μια κοπέλα που δεν ξέρει τίποτα από τένις. “Θα είναι δύσκολο να καταλάβει τη ζωή μου. Μου έχει συμβεί με φίλο μου. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα καταλάβει αυτό που περνάνε” είπε. Υποστήριξε πάντως ότι δεν είναι καθόλου ζηλιάρης αλλά ανέφερε: “Μου έχει συμβεί να με ζηλεύουν. Για μένα με τη ζήλεια από έναν βαθμό και μετά, βλέπεις τον πραγματικό χαρακτήρα ενός ανθρώπου και πώς θα ήταν στα χειρότερά του”.

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Στο πλαίσιο αυτό αποκάλυψε ότι είναι πρόβλημα αν η σύντροφός του “δεν τα έχει καλά με τους γονείς μου. Για μένα είναι σημαντικό γιατί η οικογένεια μου είναι πάντα εκεί. Μου φέρνει ευχαρίστηση να το ξέρω ότι έχουν καλή σχέση με τη κοπέλα ή τη γυναίκα μου. Δεν είναι ότι η οικογένειά μου με περιτριγυρίζει συνέχεια, έχω τον δικό μου χώρο, αλλά μου αρέσει σαν ιδέα ότι τα έχει καλά η κοπέλα μου μαζί τους” για να προσθέσει με νόημα ότι “αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς όλα όπως τα θέλω”.