Το θεματικό γεύμα εμπνευσμένο από τις προτιμήσεις του Kevin θα κυκλοφορήσει την 1η Δεκεμβρίου σε 47 χώρες, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο ηθοποιός που ταυτίστηκε με τον ρόλο του «Κέβιν» στη θρυλική ταινία «Μόνος στο Σπίτι», εμφανίζεται ξανά στις οθόνες μας, βάζοντάς μας αμέσως σε χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Εδώ και σχεδόν σαράντα χρόνια, η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί συνώνυμο των Χριστουγέννων, καθώς προβάλλεται αδιάκοπα κάθε γιορτινή περίοδο. Φέτος, ο Κάλκιν ενσαρκώνει εκ νέου τον διάσημο χαρακτήρα πρωταγωνιστώντας σε μια νέα χριστουγεννιάτικη διαφήμιση.

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Πρόκειται για τη νέα καμπάνια της αλυσίδας McDonald’s, η οποία, πέρα από τον προφανή εμπορικό της χαρακτήρα, προσφέρει στους θεατές ένα συγκινητικό ταξίδι πίσω στον χρόνο και σε μία από τις πιο αγαπημένες οικογενειακές ταινίες του κινηματογράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, κεντρικό στοιχείο της ενέργειας είναι ένα θεματικό γεύμα εμπνευσμένο από τις προτιμήσεις του Kevin. Το μενού αυτό θα κυκλοφορήσει την 1η Δεκεμβρίου σε 47 χώρες, σερβιρισμένο σε ειδικό κουτί που αναπαριστά το γνωστό σπίτι της ταινίας του 1990. Μαζί με το γεύμα, οι καταναλωτές θα παίρνουν δώρο ένα ζευγάρι συλλεκτικές κάλτσες διακοσμημένες με τον Kevin και διάσημες μασκότ των McDonald’s να αναβιώνουν εμβληματικές στιγμές του έργου.

Στο διαφημιστικό φιλμ, που σκηνοθέτησαν οι Ραμού Γιούσεφ και Αμίρ Φάρχανγκ, ο 46χρονος πλέον ηθοποιός βρίσκει τον εαυτό του κλεισμένο ολομόναχο μέσα σε ένα χιονισμένο εστιατόριο της αλυσίδας, αναφωνώντας: «Εξαφανίστηκαν όλοι… ξανά». Αμέσως μετά, ντύνεται με τη στολή των εργαζομένων και αρχίζει να ετοιμάζει γεύματα μόνο για τον εαυτό του.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία στην επίσημη ανακοίνωσή της, στόχος του γεύματος «Home Alone» είναι να δώσει την ευκαιρία στους θαυμαστές να βιώσουν, να γευτούν και να αποκτήσουν αναμνηστικά από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ταινίας. Επιπλέον, όπως μεταδίδει το LBB, η αλυσίδα παροτρύνει τους πελάτες που θα επιλέξουν το συγκεκριμένο μενού να στρογγυλοποιήσουν το ποσό του λογαριασμού τους, στηρίζοντας οικονομικά το φιλανθρωπικό ίδρυμα Ronald McDonald House Charities (RMHC).