Συντάξεις Δεκεμβρίου: Σε δύο εβδομάδες ξεκινούν οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Οι καταβολές για εκατομμύρια συνταξιούχους θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις την Τετάρτη 25 και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026, καθώς σε δύο εβδομάδες ξεκινούν οι πληρωμές για εκατομμύρια συνταξιούχους. Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις, την Τετάρτη 25 και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, ανάλογα με την τράπεζα.

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία και το Δημόσιο

• Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

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Τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.

• Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Δευτέρας 26 Νοεμβρίου. Η ακριβής ώρα πίστωσης ενδέχεται να διαφέρει ανά πιστωτικό ίδρυμα.