Η εξάρθρωση δικτύου που φέρεται να προετοίμαζε τη δολοφονία στελέχους ισραηλινής εταιρείας στην Ελλάδα, υπό την καθοδήγηση του Ιράν, αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με άρθρο των Times of Israel που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσω συνεργασίας των υπηρεσιών πληροφοριών Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, καταδεικνύοντας ένα ευρύτερο μοτίβο επιχειρήσεων της Τεχεράνης που βασίζονται στη στρατολόγηση εγκληματικών οργανώσεων για επιθέσεις στο εξωτερικό.

Η κοινή επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη πέντε υπηκόων της Βόρειας Μακεδονίας –τεσσάρων στα Σκόπια και ενός στην Ελλάδα, ο οποίος εκδόθηκε– ενώ ένας ύποπτος διαφεύγει. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ιρανός υπήκοος Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh), ο οποίος φέρεται να καθοδηγούσε την ομάδα και να συνδέεται με τον παράγοντα του οργανωμένου εγκλήματος Νάτζι Σαριφί Ζιντάστι. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και χάρτες με πιθανούς στόχους.

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Τα Βαλκάνια ως πεδίο δράσης

Η ανάλυση υποστηρίζει ότι η παρουσία ιρανικών δικτύων στα Βαλκάνια έχει ιστορικές ρίζες στον πόλεμο της Βοσνίας (1992-1995), όταν μονάδες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρονται να αξιοποίησαν διαδρομές λαθρεμπορίου για τη μεταφορά οπλισμού. Η γεωγραφική θέση της περιοχής παραμένει στρατηγική, ενώ η χρήση εγκληματικών δικτύων επιτρέπει στο Ιράν να αρνείται την άμεση εμπλοκή του. Παράλληλα, η αυξημένη ισραηλινή παρουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο –με χιλιάδες μόνιμους κατοίκους και έντονη αγορά ακινήτων– δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Επιχειρήσεις και αντιμετώπιση

Μεταξύ 2021-2024 καταγράφηκαν 54 επιχειρήσεις που αποδίδονται στο Ιράν, εκ των οποίων οι 16 χρησιμοποίησαν εγκληματικά δίκτυα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η MI5 έχει καταγράψει από τον Ιανουάριο του 2022 συνολικά 25 σχέδια που συνδέονται με την Τεχεράνη. Για την αντιμετώπιση της απειλής, προτείνεται η ίδρυση μόνιμου περιφερειακού κέντρου πληροφοριών στη Λευκωσία, με την ονομασία «Balkan Counter-Proxy Fusion Cell», στο οποίο θα συμμετέχουν αξιωματούχοι από τη Μοσάντ και τις υπηρεσίες των βαλκανικών χωρών. Επιπλέον, προτείνεται το σύστημα «Balkan Periphery Shield» για την έγκαιρη προειδοποίηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, πιθανοί στόχοι ήταν Ισραηλινοί επιχειρηματίες, ενώ το δίκτυο φέρεται να στρατολογήθηκε μέσω κυκλώματος ναρκωτικών. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, ενώ παραμένει η ανησυχία για διαφυγόντα μέλη της οργάνωσης. Το γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένει τεταμένο μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, με τις αρχές να εντείνουν τη συνεργασία τους για την προστασία ισραηλινών και εβραϊκών στόχων στην Ευρώπη.