Ο Πορτογάλος σταρ θα απουσιάσει από τις προσεχείς αναμετρήσεις της τουρκικής ομάδας λόγω μυϊκού τραυματισμού που υπέστη πρόσφατα στο ματς με την Άμεντσπορ

Χωρίς τον Πορτογάλο σταρ θα παραταχθεί η «τσιμ-μπομ» στη Νέα Φιλαδέλφεια.



Οριστικά εκτός πλάνων για το ματς της Γαλατασαράι με την ΑΕΚ τέθηκε ο Ράφαελ Λεάο.



Η συμμετοχή του Πορτογάλου σταρ στο παιχνίδι του Champions League με την «Ένωση» θεωρείτο αμφίβολη εξαιτίας μυϊκού τραυματισμού που είχε υποστεί προ ημερών στο ματς με την Άμεντσπορ.

Όπως αναφέρουν λοιπόν τα νεότερα τουρκικά ρεπορτάζ, είναι βέβαιο πλέον ότι θ’ απουσιάσει από τις προσεχείς αναμετρήσεις της «τσιμ-μπομ».

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Έτσι, θα λείψει από τους αγώνες του τουρκικού πρωταθλήματος με Σάμσουνσπορ, Μπεσίκτας, Ρίζεσπορ και Εγιούπσπορ, από το ευρωπαϊκό με την Άστον Βίλα και απ’ αυτό με την ΑΕΚ στις 8 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.



