Την άμεση παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστείδη Κορέα, προκάλεσε το περιστατικό βιαιοπραγίας σε βάρος νεαρής γυναίκας από αστυνομικό μετά το τέλος της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας θα ερευνηθεί η τέλεση του αδικήματος της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας, μάλιστα, αναμένεται να κληθεί να καταθέσει το θύμα και να περιγράψει τα πραγματικά περιστατικά της επίθεσης που δέχθηκε.

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