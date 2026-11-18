Η Ελληνικό Μετρό αντέτεινε πως, σύμφωνα με τα πορίσματα των ειδικών του ΤΕΕ, τα κτίρια δεν κρίνονται επικίνδυνα και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος εκκένωσης

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι παρεμβάσεις θωράκισης του υπεδάφους στην οδό Σπετσών στην Κυψέλη, προκειμένου να στηριχθούν τα κτίρια που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάνοιξη της Γραμμής 4 του Μετρό.

Στο αποκλεισμένο τμήμα της οδού, ειδικά συνεργεία χαρτογραφούν πρώτα τα υπόγεια δίκτυα κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια πραγματοποιούν εγχύσεις τσιμεντενέσεων υπό διαφορετικές γωνίες και βάθη. Οι γεωτρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει βαθύτερα από τις γραμμές των οπτικών ινών, φτάνοντας σε επίπεδο χαμηλότερο ακόμα και από τους αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ.

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Όπως διευκρινίζεται, οι τρέχουσες ενέργειες αποτελούν κατεπείγοντα μέτρα για την εξάλειψη του άμεσου κινδύνου και δεν συνιστούν την τελική επισκευή των φθορών. Όπως είχε εξηγήσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, η οριστική αποκατάσταση των οικοδομών δεν είναι εφικτή όσο ο μετροπόντικας βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Αρχικά θα σταθεροποιηθεί σταδιακά το έδαφος, ώστε το μηχάνημα να απομακρυνθεί με ασφάλεια, και έπειτα θα ξεκινήσουν οι μόνιμες επισκευές. Ταυτόχρονα, Βρετανός ειδικός στις υπόγειες σήραγγες εκπονεί σχετική μελέτη, ενώ στην πολυκατοικία της Σπετσών 92-94 λειτουργεί αδιάλειπτα ρομποτικός γεωδαιτικός σταθμός («3D μηχάνημα») με ειδικούς ανακλαστήρες, καταγράφοντας την παραμικρή μικρομετακίνηση.

Ανησυχία στη γειτονιά και κόντρα για την απομάκρυνση των ενοίκων

Οι εργασίες λαμβάνουν χώρα σε κλίμα έντονου προβληματισμού για τους περιοίκους, το οποίο εντάθηκε μετά την παρέμβαση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Με επιστολή του προς την Ελληνικό Μετρό Α.Ε., ο δήμαρχος απαίτησε την άμεση προσωρινή μεταφορά όλων των κατοίκων των «κόκκινων» πολυκατοικιών σε ασφαλείς χώρους, με τη δαπάνη να βαρύνει την εταιρεία και τον ανάδοχο του έργου. Η Ελληνικό Μετρό αντέτεινε πως, σύμφωνα με τα πορίσματα των ειδικών του ΤΕΕ, τα κτίρια δεν κρίνονται επικίνδυνα και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος εκκένωσης.

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Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η κλίμακα των έργων υποστύλωσης αποδεικνύει πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση. Μιλώντας στο Orange Press Agency, τα μέλη της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης, Χρήστος Ρόκας και Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, τόνισαν ότι το πρόβλημα ασφάλειας δεν περιορίζεται σε μία μόνο οικοδομή, διεκδικώντας πλήρεις ελέγχους στατικότητας και για τις 20 πολυκατοικίες που εξετάστηκαν από το ΤΕΕ. Όπως επισήμαναν χαρακτηριστικά, τέτοιου είδους παρεμβάσεις και ενισχύσεις δεν γίνονται προληπτικά σε ασφαλή κτίρια, παρά μόνο όταν υφίσταται πραγματικό πρόβλημα στατικής επάρκειας.