Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο τομέας της κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως, καθώς ένα κρίσιμο κενό ασφαλείας στη Java και νέες επιθέσεις σε NSA και Nvidia δοκιμάζουν τις υποδομές

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο τομέας της κυβερνοασφάλειας, καθώς η εμφάνιση ψηφιακών επιθέσεων, τεχνικών προβλημάτων και κινδύνων διαρροής δεδομένων προκαλεί έντονο προβληματισμό σε κυβερνητικά όργανα και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) έως τις εταιρείες τεχνολογίας και τους ενεργειακούς κολοσσούς, οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν την ολοένα και μεγαλύτερη αναγκαιότητα για τη θωράκιση των πληροφοριακών συστημάτων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται προβλήματα στην ανταλλαγή απόρρητων πληροφοριών στην αμερικανική υπηρεσία, αναφορές για κυβερνοεπίθεση στη νορβηγική Equinor και απειλές χάκερ εναντίον της Nvidia.

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Συναγερμός παγκοσμίως για κρίσιμο κενό ασφαλείας στη Java

Ένα κρίσιμο κενό ασφαλείας στη δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού Java, το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ακεραιότητα των πληροφοριακών συστημάτων, αποκαλύφθηκε την Τετάρτη (18/11).

Η ευαλωτότητα εντοπίστηκε από την αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Calif —η οποία τον περασμένο μήνα είχε φέρει στο φως αντίστοιχο σφάλμα και στην PHP— και αφορά τις λειτουργίες μνήμης της Java. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το ελάττωμα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από κακόβουλους χάκερ για την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα ή ακόμα και για την πρόκληση κατάρρευσης κρίσιμων συστημάτων.

Διεθνής κινητοποίηση και οδηγίες για updates

Ως απάντηση στην απειλή, οι αρχές ασφαλείας των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, σε συντονισμό με μεγάλους τεχνολογικούς παίκτες όπως η κινεζική Tencent, απηύθυναν επείγουσα σύσταση σε επιχειρήσεις και φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην εγκατάσταση των απαραίτητων διορθωτικών ενημερώσεων (patches). Παράλληλα, η αρμόδια υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το ζήτημα.

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Η ανησυχία αποδεικνύεται ιδιαίτερα έντονη στη Νότια Κορέα, όπου η γλώσσα Java κατέχει κυρίαρχη θέση στην ψηφιακή υποδομή. Όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap, η νοτιοκορεατική προεδρία αντέδρασε άμεσα, συγκαλώντας έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή βασικών κυβερνητικών φορέων με στόχο τον σχεδιασμό προληπτικών μέτρων θωράκισης.

Ανησυχία στην NSA: Πληροφορίες για ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση

Στην έδρα της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, στο Μέριλαντ, εντοπίστηκαν προβλήματα στη διαδικασία ανταλλαγής απόρρητων πληροφοριών μεταξύ εργαζομένων.

Οι δυσλειτουργίες προκάλεσαν ανησυχία και τροφοδότησαν φήμες για πιθανή κυβερνοεπίθεση σε μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η καχυποψία ενισχύθηκε από αναφορές για επαναλαμβανόμενα τεχνικά προβλήματα σε συστήματα και υπηρεσίες μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, όπως η Microsoft, η Google και η Apple, με αναφορές σε δυσλειτουργίες και στα iPhone.

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JP Morgan Chase: Καταγγελίες εις βάρος της Βόρειας Κορέας

Στο μέτωπο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ο επικεφαλής της αμερικανικής τράπεζας JPMorgan Chase αποδίδει στη Βόρεια Κορέα επίθεση εναντίον των πληροφοριακών συστημάτων της.

Η κατηγορία συνδέεται με τις ευρύτερες ανησυχίες για τη δράση ομάδων χάκερ που φέρονται να υποστηρίζονται από το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες Βορειοκορεατών που έχουν διαφύγει από τη χώρα, αλλά και με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών της Νότιας Κορέας, το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν έχει δημιουργήσει ειδικές μονάδες κυβερνοεπιχειρήσεων.

Οι ομάδες αυτές φέρονται να πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον στόχων σε διαφορετικές χώρες.

Κυβερνοεπίθεση στην Equinor – Δεν επηρεάστηκε η παραγωγή ενέργειας

Στη Νορβηγία, ο ενεργειακός κολοσσός Equinor έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής μετά τον εντοπισμό κυβερνοεπίθεσης στα πληροφοριακά του συστήματα.

Η εταιρεία αποτελεί σημαντικό προμηθευτή πετρελαίου και φυσικού αερίου για την ευρωπαϊκή αγορά, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμη την ασφάλεια των υποδομών της.

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Η διοίκηση της Equinor, ωστόσο, διαβεβαιώνει ότι η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν έχει επηρεαστεί από το περιστατικό.

Οι αναφορές επικεντρώνονται στην επίθεση στα πληροφοριακά συστήματα, χωρίς να προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία διακοπή των ενεργειακών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Στο στόχαστρο χάκερ και η Nvidia – Απειλούν με δημοσιοποίηση δεδομένων

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Nvidia, η οποία φέρεται να έχει στοχοποιηθεί από χάκερ.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, οι δράστες ισχυρίζονται ότι έχουν υποκλέψει δεδομένα της εταιρείας και απειλούν να τα δημοσιοποιήσουν μέσω του σκοτεινού διαδικτύου, εάν δεν καταβληθούν τα λύτρα που ζητούν.

Η απειλή εντάσσεται στην πρακτική του ψηφιακού εκβιασμού, κατά την οποία οι επιτιθέμενοι επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα χρησιμοποιώντας ως μέσο πίεσης την πιθανή διαρροή πληροφοριών.

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Δεν έχει διευκρινιστεί από τα διαθέσιμα στοιχεία ποια δεδομένα φέρονται να έχουν υποκλαπεί ή αν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα το εύρος της παραβίασης.

ΗΠΑ: Τα ψηφιακά μπλακ άουτ μπορεί να οφείλονται σε ενημερώσεις λογισμικού

Τρεις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας επανέλαβαν ομόφωνα σήμερα, ενώπιον μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, πως τα διαδοχικά τεχνικής φύσης περιστατικά που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ ούτε συνδέονται μεταξύ τους ούτε είναι αποτέλεσμα «κακόβουλων» κυβερνοεπιθέσεων.

Αν και «κατανοεί πως η χρονική συγκυρία αυτών των περιστατικών εγείρει ερωτήματα», ο διευθυντής της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, διαβεβαίωσε πως «πρόκειται για ανεξάρτητα περιστατικά δυσλειτουργιών που συνδέονται με επιχειρήσεις συντήρησης και τεχνικές αναβαθμίσεις», στις εισαγωγικές δηλώσεις του ενώπιον μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής επιφορτισμένης με θέματα εσωτερικής ασφαλείας.

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, τεχνικές βλάβες έπληξαν διαδοχικά προϊόντα της Microsoft σε ολόκληρο τον κόσμο, οδήγησαν σε μια σπάνια αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ και ακόμα και χθες, έθεσαν εκτός λειτουργίας το ευαίσθητο δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας της αμερικανικής υπηρεσίας Πληροφοριών, της NSA.

Ερωτηθείς από πολλούς κοινοβουλευτικούς επί του θέματος, ο Τζέι Κλέιτον εξέφρασε την «πολύ μεγάλη βεβαιότητά» του ότι πίσω από αυτή τη σειρά τεχνικών βλαβών δεν υπάρχει «ούτε συντονισμένη ενέργεια ούτε κάποιος πράκτορας που να ενεργεί κατ’ εντολή ξένου κράτους».

«Είμαι βέβαιος σε ποσοστό 98% για το γεγονός ότι αυτό δεν έχει να κάνει με αντιπάλους που παραβίασαν τα συστήματά μας», επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Μαρκγουέιν Μάλιν.

«Οι ειδικοί μας στην κυβερνοασφάλεια βρίσκονται επί τόπου (…) για προληπτικούς λόγους και για μία ακόμη φορά, δεν έχουμε εντοπίσει καμία κακόβουλη δραστηριότητα μέχρι στιγμής», υπογράμμισε ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI Κρίστοφερ Ράια, συμπληρώνοντας πως «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να είμαστε σίγουροι σε ποσοστό 120%».

Ερωτηθείς ειδικά για τη NSA, ο Τζέι Κλέιτον επιβεβαίωσε πως το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας «επιχείρησης συντήρησης ρουτίνας».

Μπροστά σε αυτές τις διαδοχικές βλάβες, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών υπογράμμισε «τον ρυθμό των τεχνολογικών προόδων που επιταχύνεται».