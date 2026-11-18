Ο Σέρβος προπονητής επιχείρησε να αναδείξει τις αδυναμίες και τα λάθη που έχουν στοιχίσει στην ομάδα του, ενώ η ομάδα αναζητά την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα

Με εντατική ανάλυση μέσω βίντεο και προπόνηση στη «Zalgirio Arena» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επιδιώκει την άμεση αγωνιστική αντίδραση της ομάδας του.

Η ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια με 84-79 αποτέλεσε ακόμη ένα πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, που βρίσκεται σε μια απαιτητική αγωνιστική συγκυρία και αναζητά την επιστροφή του στα θετικά αποτελέσματα.

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Η αποστολή των «πρασίνων» έφτασε στη Λιθουανία, όπου την Πέμπτη (19/11) θα αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, πάντως, δεν έχασε χρόνο. Λίγες ώρες μετά την άφιξη στο Κάουνας, ο Σέρβος προπονητής αφιέρωσε μιάμιση ώρα σε ανάλυση βίντεο με τους παίκτες του, επιχειρώντας να αναδείξει τις αδυναμίες και τα λάθη που έχουν στοιχίσει στην ομάδα του.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε προπόνηση στο παρκέ της «Zalgirio Arena», με το τεχνικό επιτελείο να συνεχίζει την προετοιμασία για το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι.

Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι πλέον η ουσιαστική αντίδραση, τόσο σε επίπεδο απόδοσης όσο και αποτελέσματος, προκειμένου να ανακτήσει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση και να βάλει τέλος στην αρνητική περίοδο που διανύει.