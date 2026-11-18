Η νέα πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης θα περιλαμβάνει περίπου 300 βασικούς κωδικούς προϊόντων και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα σούπερ μάρκετ στις 18 Δεκεμβρίου

Σημαντική «ανάσα» για την τσέπη των καταναλωτών εν όψει των εορτών σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, εντάσσοντας και τα παιχνίδια στο νέο πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους».

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης, η νέα πρωτοβουλία θα προσφέρει γενναίες μειώσεις τιμών που θα αγγίζουν το 25% σε περίπου 300 βασικούς κωδικούς προϊόντων. Το εορταστικό «καλάθι» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ στις 18 Δεκεμβρίου, με στόχο να εξασφαλίσει ένα σημαντικά φθηνότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι για κάθε ελληνική οικογένεια.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

300 κωδικοί και νέες προσθήκες

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός εστιάζει στην άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών από το κύμα της ακρίβειας κατά την περίοδο των εορτών.

Ο Βασίλης Σπανάκης αποκάλυψε (Action24) ότι η προετοιμασία για το πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους» βρίσκεται στην τελική της ευθεία και προανήγγειλε ότι, εκτός από τις 25 κατηγορίες βασικών αγαθών που έχουν ήδη κλειδώσει, στο πρόγραμμα εντάσσονται πλέον και τα παιχνίδια, προσφέροντας έτσι χαμόγελα και στους μικρούς πρωταγωνιστές των ημερών.

Παράλληλα, ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία ακόμη νέα προσθήκη-έκπληξη που θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.

Στοχευμένες μειώσεις για το γιορτινό τραπέζι

Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται στη στοχευμένη μείωση του κόστους των προϊόντων που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση τον Δεκέμβριο.

Ο κ. Σπανάκης ξεκαθάρισε ότι οι εκπτώσεις θα αγγίζουν το 25%, αν και διευκρίνισε πως σε ορισμένες κατηγορίες, όπως στα κρεατικά και τα παραδοσιακά γλυκίσματα, το ποσοστό της μείωσης θα είναι ελαφρώς μικρότερο. «Ετοιμάζουμε το πρόγραμμα “Γιορτές για όλους” με στόχο την εφαρμογή εκπτώσεων σε βασικά αγαθά εν όψει των Χριστουγέννων», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με έμφαση πως βασικός σκοπός της κυβέρνησης είναι «να έχουμε αρκετά χαμηλότερο σε τιμές τραπέζι και θα το πετύχουμε».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ποια προϊόντα μπαίνουν στο γιορτινό «καλάθι»

Η λίστα των προϊόντων που θα φέρουν την ειδική σήμανση της έκπτωσης στα ράφια των καταστημάτων καλύπτει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα των καθημερινών αναγκών.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθευτούν με μειωμένες τιμές βασικά αγαθά, όπως το ελαιόλαδο, το γάλα, το βούτυρο, τη φέτα, τα κίτρινα τυριά και τα ζυμαρικά.

Από το εορταστικό καλάθι δεν θα λείπουν φυσικά τα κρεατικά και τα αλλαντικά, με το αρνί, το χοιρινό, τη γαλοπούλα και το μοσχάρι να έχουν την τιμητική τους.

Παράλληλα, οι εκπτώσεις θα επεκταθούν στα παραδοσιακά γλυκίσματα των ημερών, όπως τα τσουρέκια, οι βασιλόπιτες, τα σοκολατοειδή και τα μπισκότα, καθώς και σε συνοδευτικά είδη όπως αναψυκτικά, ποτά, σάλτσες, καφέδες και ξηρούς καρπούς.

Η μεγάλη ανατροπή έρχεται με την ενσωμάτωση των παιχνιδιών, ενώ πολύ σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί και μία ακόμη κατηγορία.