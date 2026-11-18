Οι θαλάσσιες γεωφυσικές έρευνες της κοινοπραξίας ξεκινούν από τις 20 Νοεμβρίου 2026 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027 στα οικόπεδα νοτίως της Πελοποννήσου σύμφωνα με τα στοιχεία

Με ένα επείγον έγγραφο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας) ανοίγει η αυλαία για την έναρξη των σεισμικών ερευνών της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY στην ελληνική επικράτεια.

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση άδειας εξαίρεσης (cabotage) σε τρία εξειδικευμένα πλοία με ξένη σημαία: Το σεισμογραφικό Ramform Tethys (σημαίας Μπαχαμών), το υποστηρικτικό Thor Freyja (σημαίας Νήσων Φερόες) και το συνοδευτικό EDT Niovi (σημαίας Λιβερίας).

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Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αίτησης, οι θαλάσσιες γεωφυσικές έρευνες ξεκινούν άμεσα, για το χρονικό διάστημα από τις 20 Νοεμβρίου 2026 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2027. Επειδή οι ελιγμοί των σκαφών επηρεάζουν σε ποσοστό περίπου 10,50% και ελληνικά χωρικά ύδατα, το Λιμενικό Σώμα ενεργοποίησε τη διαδικασία που προβλέπει ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, δίνοντας προθεσμία έως την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις λιμενικές αρχές και τις ναυτιλιακές ενώσεις να δηλώσουν αν υπάρχει διαθέσιμο πλοίο με ελληνική σημαία και ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές.

Η κρίσιμη λεπτομέρεια του εγγράφου είναι ο γεωγραφικός προσδιορισμός αυτής της πρώτης φάσης.

Από τις τέσσερις θαλάσσιες περιοχές που κυρώθηκαν με τον Ν. 5287/2026, το Ramform Tethys θα επιχειρήσει αρχικά αποκλειστικά νοτίως της Πελοποννήσου, στα οικόπεδα «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου».

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Πρόκειται για μια ζώνη που βρίσκεται εξ ολοκλήρου εκτός του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, γεγονός που επιτρέπει στην κοινοπραξία να θέσει σε λειτουργία τον ερευνητικό της μηχανισμό και να συλλέξει τα πρώτα κρίσιμα γεωφυσικά δεδομένα χωρίς άμεσες γεωπολιτικές τριβές.

Ωστόσο, διπλωματικοί και ενεργειακοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η δραστηριοποίηση νοτίως της Πελοποννήσου αποτελεί ουσιαστικά τον «προθάλαμο» για το επόμενο, καθοριστικό στάδιο του προγράμματος της Chevron: την κάθοδο των ερευνητικών σκαφών στα δύο έτερα οικόπεδα του νόμου, «Νότια της Κρήτης 1» και, κυρίως, «Νότια της Κρήτης 2», η οποία αναμένεται να εξελιχθεί τους επόμενους μήνες του 2027, στο πλαίσιο της συνολικής χαρτογράφησης περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Εκεί ακριβώς εντοπίζεται και το μεγάλο γεωπολιτικό «crash test» στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ τα οικόπεδα της Πελοποννήσου βρίσκονται σε «ήρεμα νερά» από πλευράς διεθνούς δικαίου, το θαλάσσιο τετράγωνο «Νότια της Κρήτης 2» εκτείνεται μέχρι τη μέση γραμμή με τη Λιβύη και βρίσκεται ακριβώς μέσα στον διαγώνιο άξονα που χαράσσει το σύμφωνο Άγκυρας-Τρίπολης, αγνοώντας επιδεικτικά την επήρεια της Κρήτης.

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Το γεγονός μάλιστα ότι μόλις τον περασμένο Οκτώβριο η Βουλή της ανατολικής Λιβύης προχώρησε στην κύρωση του εν λόγω μνημονίου, δείχνει ότι το μέτωπο παραμένει ενεργό και η Άγκυρα θα επιχειρήσει να αντιδράσει, έστω και σε επίπεδο ρητορικής, διπλωματικών διαβημάτων στον ΟΗΕ και αντι-NAVTEX, προκειμένου να συντηρήσει το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Όταν ολοκληρωθεί η τρέχουσα φάση του Ιανουαρίου στη νότια Πελοπόννησο και η κοινοπραξία στρέψει τα ραντάρ της νότια της Κρήτης, το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου θα κριθεί επί του πεδίου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για εκείνη τη στιγμή έχοντας ως διπλή ασπίδα αφενός το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και αφετέρου την παρουσία ενός αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού.

Όπως εκτιμούν αναλυτές, οποιαδήποτε απόπειρα τουρκικής παρενόχλησης στη δεύτερη φάση των ερευνών δεν θα έφερνε την Άγκυρα αντιμέτωπη μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με στρατηγικά αμερικανικά συμφέροντα, σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον στηρίζει την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης.

Μέχρι τότε, η «απόβαση» του Ramform Tethys στα ανοιχτά της Πελοποννήσου από τις 20 Νοεμβρίου δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα για την έμπρακτη αξιοποίηση του ελληνικού θαλάσσιου πλούτου, βάζοντας σε τροχιά υλοποίησης ένα εμβληματικό έργο που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον ενεργειακό και γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής.