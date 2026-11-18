Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη (19/11) στην Κίνα, πέρα από την προγραμματισμένη τριμερή συνάντηση των δύο ηγετών με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Associated Press.

Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο πρόεδροι θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι μετά τις συνομιλίες τους τον Δεκαπενταύγουστο του 2025 στο Άνκορατζ της Αλάσκας, οι οποίες δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό ή την αποκλιμάκωση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στη στενή σχέση του με τον Ρώσο πρόεδρο, την ώρα που οι σχέσεις της Ουάσιγκτον με το Κίεβο εμφανίζουν σημάδια επιδείνωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απορρίψει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ενώ η Ουκρανία αντιμετώπισε προβλήματα με τη δορυφορική υποστήριξη των drones της κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος που επιβεβαίωσε τη συνάντηση των δύο προέδρων στο Associated Press μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς τα σχετικά σχέδια δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επισήμως.



Η τριμερής συνάντηση Τραμπ, Σι και Πούτιν



Ο Τραμπ έφτασε στην Κίνα την Τετάρτη, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση των ΗΠΑ ως κορυφαίας τεχνολογικής δύναμης παγκοσμίως. Ωστόσο, μια σειρά τεχνικών προβλημάτων και διακοπών λειτουργίας στις ΗΠΑ επισκίασε την επίσκεψή του, προκαλώντας ανησυχία για την αξιοπιστία κρίσιμων ψηφιακών υπηρεσιών.

Τα προβλήματα αυτά έφεραν την αμερικανική κυβέρνηση σε δύσκολη θέση, σε μια συγκυρία κατά την οποία ο Τραμπ επιδιώκει να εμφανιστεί ισχυρός και αποφασιστικός ενόψει της ενδεχομένως περίπλοκης τριμερούς συνάντησης της Πέμπτης με τον Σι και τον Πούτιν.

Κατά την έναρξη της περιοδείας του στην Ασία, ο Τραμπ εμφανίστηκε αρχικά να υποβαθμίζει τις διακοπές λειτουργίας, οι οποίες είχαν προκαλέσει προβλήματα στην πρόσβαση των πολιτών σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλες υπηρεσίες, καθώς και ανησυχίες για την ασφάλεια των αερομεταφορών.

«Είναι εντάξει», δήλωσε την Τρίτη από τη Μανίλα, πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, αποδίδοντας τα προβλήματα στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ είναι ένα «μεγάλο και ισχυρό» έθνος.

Ωστόσο, οι διακοπές λειτουργίας που επηρέασαν τη Microsoft, την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA), την JPMorgan Chase και το δίκτυο επικοινωνιών της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA) άρχισαν να επισκιάζουν την επίσκεψή του. Τα περιστατικά αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια και τις ευπάθειες των ψηφιακών συστημάτων, καθώς η συνεχής αναβάθμιση λογισμικού και η εγκατάσταση διορθωτικών ενημερώσεων (patching) αποτελούν απαραίτητες διαδικασίες για την αντιμετώπιση κενών ασφαλείας.



Ο «καθησυχαστικός» Ρούμπιο



Την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιχείρησε να καθησυχάσει τους Αμερικανούς, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τις διακοπές λειτουργίας με αντίπαλα κράτη, χάκερ ή εγκληματικές ομάδες.

«Μερικές φορές, όταν πρόκειται να επισκευάσεις το σύστημά σου επειδή έχεις εντοπίσει μια ευπάθεια, αυτό δημιουργεί μια βραχυπρόθεσμη διαταραχή», δήλωσε ο Ρούμπιο, ο οποίος ασκεί παράλληλα καθήκοντα συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ.

Ο Σι Τζινπίνγκ επιφύλαξε ιδιαίτερα θερμή υποδοχή στον Τραμπ, καλωσορίζοντάς τον στον αεροδιάδρομο μετά την άφιξη του Air Force One στη Σενζέν. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε ανταπόδοση αντίστοιχης υποδοχής που είχε επιφυλάξει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ηγέτη κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία, η οποία εξελίχθηκε σε αγκαλιά, ενώ ομάδα χορευτών τους υποδέχθηκε κρατώντας λουλούδια και σημαίες. Αντίθετα, ο Σι δεν υποδέχθηκε προσωπικά τον Πούτιν στο αεροδρόμιο, όταν ο Ρώσος πρόεδρος έφτασε νωρίτερα την Τετάρτη, παρά τις μακροχρόνιες σχέσεις των δύο ηγετών.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι επιθυμεί να κινηθεί με πιο αυθόρμητο τρόπο κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Σενζέν, τον τεχνολογικό κόμβο με τους πολυάριθμους ουρανοξύστες που φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Επενδύει στην άτυπη διπλωματία και στις προσωπικές σχέσεις με τους ηγέτες, επιδιώκοντας να διαμορφώσει μια πολιτική παρακαταθήκη που θα επηρεάσει τις γεωπολιτικές αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις κατά τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας του στον Λευκό Οίκο.