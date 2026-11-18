Οι άγνωστοι επιβαίνοντες στο μαύρο τζιπ παραμένουν ασύλληπτοι μετά την επικίνδυνη διαφυγή τους από τον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου

«Νόμιζα πως θα πυροβολήσουν και εμένα και γι’ αυτό έπεσα κάτω, για να προφυλαχθώ», λέει στο tanea.gr αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Σκηνές βγαλμένες από ταινία συνέβησαν σήμερα (18/11) νωρίς το μεσημέρι, όταν αυτοκίνητο που καταδίωκε η αστυνομία, μπούκαρε στο χώρο του Νοσοκομείου προκειμένου να καταφέρει να διαφύγει από τον έλεγχο των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας, οι σειρήνες ακουγόταν από μακριά αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι πρόκειται για καταδίωξη η οποία θα κατέληγε στο νοσοκομείο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Εκείνη την ώρα έφευγα και ήμουν κοντά στην μπάρα του διοικητή, στο φυλάκιο των έκτακτων. Άκουγα σειρήνες από μακριά, δεν έδωσα σημασία, αλλά οι σειρήνες γίνονταν όλο και πιο έντονες και ξαφνικά βλέπω ένα τζιπ να έρχεται προς το μέρος μου. Τους κάνω νόημα να σταματήσουν, αλλά αυτοί με το μαύρο τζιπ πήραν την μπάρα παραμάζωμα».

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και πανικός, όταν το υπό καταδίωξη αυτοκίνητο δεν σταμάτησε ποτέ στην κατεβασμένη μπάρα. Όπως αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας, όλοι τρόμαξαν όταν ο οδηγός του μαύρου τζιπ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και ακολούθησαν οι πυροβολισμοί.

«Κατάλαβα ότι δεν θα σταματήσει, έκανε ζικ ζακ, σπάει την μπάρα και εγκλωβίζεται μέσα στη διοίκηση, όπου από πίσω ερχόταν και μηχανή της αστυνομίας. Μετά από όλο αυτό άκουσα τους πυροβολισμούς, έπαθα σοκ, φοβήθηκα πολύ. Νόμιζα πως θα πυροβολήσουν και εμένα και γι’ αυτό έπεσα κάτω για να προφυλαχθώ, ήθελα να καλύψω το σώμα μου, να μην με πετύχει κάποια σφαίρα. Αυτοί ήταν πανικοβλημένοι, κοιτούσαν πώς να ξεφύγουν».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Γρήγορα έγινε αντιληπτός ο θόρυβος των πυροβολισμών με αποτέλεσμα εργαζόμενοι αλλά και ασθενείς να βγουν από το νοσοκομείο ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται. Οι άγνωστοι που βρίσκονταν εντός του τζιπ κατάφεραν και διέφυγαν και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί.

«Μετά το τζιπ ερχόταν πάλι προς τα εμένα ώστε να μπορέσει να φύγει και στην προσπάθειά του να διαφύγει χτύπησε τη μηχανή. Ευτυχώς είχε κατέβει ο αστυνομικός, τους έκλεισε το δρόμο και αυτοί με το τζιπ πήραν και τη μηχανή παραμάζωμα και έτσι έφυγαν», περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας για τη στιγμή της διαφυγής.

Οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του οχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.