Οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων εντόπισαν τον οδηγό μετά από σάρωση βίντεο που αναρτήθηκε σε δημοφιλή πλατφόρμα

Η Ελληνική Αστυνομία ταυτοποίησε έναν 51χρονο οδηγό πολυτελούς αυτοκινήτου, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς στους Θρακομακεδόνες, έχοντας μάλιστα μέσα στο όχημα δύο ανήλικα παιδιά κάτω των 10 ετών. Η επικίνδυνη οδηγική του συμπεριφορά ήρθε στο φως μετά από ανάρτηση σχετικού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του

Την υπόθεση εξιχνίασαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., στο πλαίσιο στοχευμένων ερευνών στο διαδίκτυο για τον εντοπισμό τροχαίων παραβάσεων.

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Μέσα από τη σάρωση δημοφιλούς πλατφόρμας, εντόπισαν το επίμαχο βίντεο, στο οποίο το πολυτελές όχημα φαινόταν να τρέχει ανεξέλεγκτα σε δρόμο των Θρακομακεδόνων, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι, την ώρα των επικίνδυνων ελιγμών, στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών. Η έκθεση των ανηλίκων σε τόσο σοβαρό κίνδυνο αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την ποινική διερεύνηση και την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Το βίντεο είναι ενός φίλου μου»

Υπενθυμίζεται ότι λίγες μέρες νωρίτερα, ο 51χρονος μιλώντας στο Live News, έδωσε τη δική του εκδοχή, αρνούμενος ότι οδηγούσε την Porsche. Όπως υποστηρίζει, το βίντεο τού είχε σταλεί από φίλο του, ο οποίος διαθέτει ακριβά αυτοκίνητα και ασχολείται με την οδήγηση.

Μιλώντας στο Live News, ισχυρίστηκε επίσης ότι τα παιδιά του είναι πλέον 21 και 22 ετών και πως δεν βρίσκονταν μαζί του στο συγκεκριμένο περιστατικό.

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«Εγώ είμαι στο Κουφονήσι. Και τα παιδιά μου είναι 21 και 22. Το βιντεάκι είναι φίλου μου που μου το έστειλε και το ανέβασα. Έχω έναν φίλο που ασχολείται με αυτοκίνητα, έχει ακριβά αυτοκίνητα και του είχα πει: “Στείλε μου κανένα βιντεάκι” και μου στέλνει διάφορα αυτοκίνητα. Δεν είναι το πρώτο που έχω ανεβάσει. Αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός μήνα βίντεο. Ο συγκεκριμένος έχει αυτοκίνητα της τάξης πάνω από ενός εκατομμυρίου, όλα αυτά τα αυτοκίνητα που έχει, και αυτό το οδήγημα που έκανε είναι πολύ συμβατό με έτσι όπως οδηγεί.

Κατά διαστήματα έχω ανεβάσει και άλλα βιντεάκια. Έχω ανεβάσει πολύ τραγικά πράγματα με αυτόν, με το αυτοκίνητό του και εγώ μέσα βέβαια, χωρίς να έχει τα παιδιά του. Τα παιδιά θέλουν κι άλλο, “κι άλλο, κι άλλο”, λένε τα παιδιά. Να τρέξουν περισσότερο. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας γιατί το κάνει. Εγώ πόσταρα το story με το αυτοκίνητο».