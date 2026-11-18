Η πλευρά του θύματος προαναγγέλλει προσφυγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου, καταγγέλλοντας ότι οι ψυχίατροι επέτρεψαν στον δράστη να αποχωρήσει μία ημέρα πριν από την επίθεση

Σοκ προκαλεί η υπόθεση της άγριας επίθεσης στο Χαλάνδρι, όπου ένας 54χρονος άνδρας τραυμάτισε με τέτοια αγριότητα την 49χρονη αδελφή του, πιέζοντας με τα δάχτυλά του τα μάτια της, ώστε εκείνη να χάσει οριστικά την όρασή της. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο άνδρας φέρεται να επαναλάμβανε πως η αδελφή του ήταν ο διάβολος και πως ο ίδιος θα την έκανε άγγελο.

Ο 54χρονος βρίσκεται προφυλακισμένος και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Από την πλευρά του θύματος, ωστόσο, ζητείται η αναβάθμιση της κατηγορίας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, με τον δικηγόρο της 49χρονης να προαναγγέλλει παράλληλα προσφυγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Όπως υποστηρίζει, ο άνδρας είχε μεταφερθεί σε κρατικό ψυχιατρείο την προηγούμενη ημέρα της επίθεσης, ωστόσο του επιτράπηκε να αποχωρήσει.

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Η 49χρονη μίλησε στον ANT1 και περιέγραψε τις στιγμές της επίθεσης, αλλά και τα σημάδια που, όπως λέει, είχαν προηγηθεί και είχαν προκαλέσει ανησυχία για την ψυχολογική κατάσταση του αδελφού της.

«Είχε σπάσει την πόρτα του πλυντηρίου για να βγάλει ένα μπουφάν»

Η γυναίκα ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα είχε παρατηρήσει αλλαγές στη συμπεριφορά του 54χρονου, με ορισμένες αντιδράσεις του να της προκαλούν έντονο προβληματισμό.

«Είχα καταλάβει ότι κάποια πράγματα δεν πήγαιναν καλά στον αδερφό μου όσον αφορά την ψυχολογική του κατάσταση. Έκανε κάποια πράγματα τα οποία ήταν φυσιολογικά να τα κάνει κάποιος άνθρωπος, να βγάλει ένα μπουφάν από το πλυντήριο ας πούμε, αλλά αυτός είχε σπάσει την πόρτα του πλυντηρίου για να το κάνει αυτό», περιέγραψε.

Η επίθεση σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Εκείνο το πρωινό, η 49χρονη είχε σηκωθεί για να φροντίσει τη μητέρα της και ετοιμαζόταν να φύγει για τη δουλειά της, όταν ο αδελφός της στράφηκε εναντίον της.

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Όπως περιέγραψε, εκείνος θεώρησε ότι δεν είχε φερθεί σωστά στη μητέρα τους και άρχισε να εκδηλώνει έντονα επιθετική συμπεριφορά.

«Αυτός νόμιζε για κάποιο λόγο ότι δεν συμπεριφέρθηκα καλά στη μητέρα μου και σηκώθηκε, με ακινητοποίησε, είχε γουρλωμένα μάτια, μιλούσε έτσι πολύ περίεργα. Προσπάθησα να πάρω κινητά στα χέρια μου, έλεγε ότι ήταν κατά της τεχνολογίας και τα έσπαγε. Γενικά είχε κάποια εμμονή τον τελευταίο καιρό με θρησκευτικές αντιλήψεις», ανέφερε.

Στη συνέχεια περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες πώς ο αδελφός της την ακινητοποίησε και άρχισε να πιέζει με δύναμη τα μάτια της, επαναλαμβάνοντας θρησκευτικές εκφράσεις και λέγοντας πως έπρεπε να τη μετατρέψει από διάβολο σε άγγελο.

«Μου έλεγε και κατά τη διάρκεια του συμβάντος να επαναλάβω θρησκευτικές εκφράσεις. Και θεώρησε ότι εγώ είμαι ο διάβολος και έπρεπε να με κάνει άγγελο. Έβαλε τα δάχτυλά του μέσα στα μάτια μου, τα πίεζε πάρα πολύ έντονα. Μου αποτελείωσε τα μάτια», είπε.

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Η 49χρονη εξήγησε ότι, παρά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, προσπάθησε να του μιλήσει ήρεμα, ζητώντας του να την αφήσει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Όπως ανέφερε, ο ίδιος άνοιξε τελικά την πόρτα, ενώ στο σημείο είχε ήδη φτάσει η αστυνομία. Ακολούθησε η διακομιδή της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

«Εγώ ήμουνα γεμάτη μέσα στα αίματα, δεν είχα καταλάβει, εντάξει εγώ πλέον δεν έβλεπα και ούτε πρόκειται να ξαναδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο γιατρός μού είπε να μην περιμένω ότι θα δω»

Η στιγμή που οι γιατροί τής ανακοίνωσαν ότι δεν πρόκειται να ανακτήσει την όρασή της ήταν, όπως περιγράφει, μία από τις πιο δύσκολες της ζωής της.

«Η αλήθεια είναι ότι μόλις με παρέλαβε ο γιατρός μου είπε “μην περιμένεις ότι θα δεις”. Ήταν πολύ δύσκολο για εμένα, δηλαδή τους είπα δεν μπορείτε να μου το λέτε αυτό. Είχαν και ψυχολόγο κλπ.», είπε.

Από την ημέρα της επίθεσης δεν έχει συναντήσει ξανά τον αδελφό της, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος εν αναμονή της δίκης. Η ίδια, παρά το μέγεθος της βλάβης που υπέστη, μίλησε και για το συναισθηματικό βάρος της υπόθεσης, καθώς δράστης είναι ο ίδιος της ο αδελφός.

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«Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ξέρω ότι το έχει κάνει ο αδερφός μου. Τον λυπάμαι πραγματικά, δεν έπρεπε ούτε για αυτόν να συμβεί αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν έγκλημα, δηλαδή δεν περίμενα να κάνει κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Η επίσκεψη σε κρατικό ψυχιατρείο και η προσφυγή κατά του Δημοσίου

Στο ζήτημα της ψυχικής κατάστασης του 54χρονου και της εξέτασής του σε κρατικό ψυχιατρικό νοσοκομείο την παραμονή της επίθεσης στάθηκε ο δικηγόρος της 49χρονης, Γιάννης Μπαρκαγιάννης.

Όπως δήλωσε, έχει επιβεβαιωθεί ότι ο άνδρας δεν λάμβανε τη φαρμακευτική αγωγή του, ενώ προανήγγειλε ότι η πλευρά του θύματος θα κινηθεί νομικά κατά του Ελληνικού Δημοσίου, θέτοντας στο επίκεντρο τους χειρισμούς των αρμόδιων υπηρεσιών.

«Το σημαντικότερο σε αυτή την υπόθεση είναι το λάθος των ψυχιάτρων του ελληνικού Δημοσίου. Την προηγούμενη ημέρα τον πήγαν στο ψυχιατρείο με παρακαλητά της παθούσας, πήγε στην ψυχολόγο του που διέγνωσε ότι είναι ψυχιατρική περίπτωση και τον πήγε στο ψυχιατρείο. Στο ψυχιατρείο είπαν “είσαι καλά, θα σου γράψουμε μια συνταγή και φύγε”. Πήγε στο σπίτι και έβγαλε τα μάτια της αδερφής του. Θα κινηθούμε κατά του ελληνικού Δημοσίου», δήλωσε.

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Ο δικηγόρος χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σύνθετη, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται λεπτός χειρισμός. Παράλληλα, σημείωσε ότι η 49χρονη έχει υποβληθεί σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, χωρίς να υπάρχει προοπτική αποκατάστασης της όρασής της.

Επιπλέον, όπως υποστήριξε, η κατάσταση της υγείας της παραμένει επιβαρυμένη, καθώς έχουν επηρεαστεί και άλλα όργανα στο εσωτερικό της κεφαλής, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους και στο μέλλον.

Ζητούν να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας

Η πλευρά της 49χρονης επιδιώκει την αλλαγή της κατηγορίας που αντιμετωπίζει ο 54χρονος, από βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο Γιάννης Μπαρκαγιάννης υποστήριξε ότι πρόθεση του δράστη ήταν να αφαιρέσει τη ζωή της αδελφής του, επικαλούμενος και μαρτυρίες ανθρώπων από τη γειτονιά.

«Ο σκοπός του εκείνη τη στιγμή ήταν να της αφαιρέσει τη ζωή. Άλλωστε, όπως έχουν αναφέρει οι μάρτυρες και άτομα της γειτονιάς, φώναζε ότι θέλει να της βγάλει την ψυχή από τα μάτια», ανέφερε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι κατά την ανακριτική διαδικασία ορίστηκε πραγματογνώμονας ψυχίατρος από το Δημόσιο, ο οποίος έκρινε τον 54χρονο ως μειωμένου καταλογισμού. Όπως σημείωσε, παρά την ψυχιατρική αξιολόγηση, ο κατηγορούμενος κρατείται σε κανονικές φυλακές και όχι σε ψυχιατρικό τμήμα.