Κάθε επιπλέον ώρα ημερήσιου ύπνου την ημέρα συσχετίστηκε με περίπου 13% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Network Open

Ερευνητές από το σύστημα υγείας Mass General Brigham και το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Rush ανέλυσαν δεδομένα από 1.338 ηλικιωμένους ενήλικες στο βόρειο Ιλινόις των Ηνωμένων Πολιτειών και διαπίστωσαν ότι οι μεγαλύτεροι σε διάρκεια και πιο συχνοί ημερήσιοι ύπνοι συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου. Σύμφωνα με το ScienceDaily, οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για διάστημα έως και 19 ετών, ενώ τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open.

Τι έδειξε η παρατήρηση Τα δεδομένα προήλθαν από το ερευνητικό πρόγραμμα Rush Memory and Aging Project, μια μελέτη που εστιάζει κυρίως στη μνήμη, τη σκέψη και τη νευρολογική έκπτωση στους ηλικιωμένους. Από το 2005, οι συμμετέχοντες φορούσαν στον καρπό τους ειδικές συσκευές καταγραφής δραστηριότητας για 10 ημέρες, οι οποίες κατέγραφαν τις περιόδους ανάπαυσης και κίνησης.

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Αυτό κατέστησε δυνατή την αξιολόγηση της διάρκειας, της συχνότητας, της ώρας και της καθημερινής διακύμανσης του ημερήσιου ύπνου, χωρίς οι επιστήμονες να βασίζονται αποκλειστικά στις προσωπικές αναφορές των συμμετεχόντων. Οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο οι συνήθειες του ημερήσιου ύπνου που καταγράφηκαν στην αρχή της παρατήρησης συνδέονταν με την πιθανότητα θανάτου από οποιαδήποτε αιτία τα επόμενα χρόνια.

Κάθε επιπλέον ώρα ημερήσιου ύπνου την ημέρα συσχετίστηκε με περίπου 13% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου, ενώ ένας επιπλέον σύντομος ύπνος (υπνάκος) την ημέρα συνδέθηκε με περίπου 7% υψηλότερο κίνδυνο. Παράλληλα, όσοι κοιμούνταν το πρωί παρουσίασαν 30% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με εκείνους που κοιμούνταν το μεσημέρι ή το απόγευμα.

Ο ημερήσιος ύπνος δεν αποτελεί αιτία θανάτου Οι συγγραφείς της μελέτης υπογραμμίζουν ότι η έρευνα εντόπισε μια συσχέτιση και όχι μια σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Οι μεγαλύτεροι σε διάρκεια ή πιο συχνοί ύπνοι κατά τη διάρκεια της ημέρας ενδέχεται να αντανακλούν αδιάγνωστες ασθένειες, χρόνιες παθήσεις, διαταραχές ύπνου ή απορρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού (του βιολογικού ρολογιού).

Την ίδια στιγμή, η ακανόνιστη φύση του ημερήσιου ύπνου —δηλαδή οι αλλαγές στην ώρα ή τη διάρκειά του από μέρα σε μέρα— δεν συνδέθηκε με αυξημένη θνησιμότητα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η παρακολούθηση του ημερήσιου ύπνου μέσω φορετών συσκευών (wearables) θα μπορούσε στο μέλλον να συμβάλει στην έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων υγείας στους ηλικιωμένους.