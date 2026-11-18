Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά περίπου 5 με 9 βαθμούς την Παρασκευή πριν από τη σταδιακή υποχώρηση του υδραργύρου

Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει την Πέμπτη και την Παρασκευή τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές να εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά και πρόσκαιρα στο ανατολικό Αιγαίο. Από το Σάββατο θα αρχίσει η σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνεχιστεί και την Κυριακή, με τις μέγιστες τιμές να περιορίζονται στους 18 με 22 βαθμούς και την ψύχρα να γίνεται περισσότερο αισθητή τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ο καιρός την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

Την Πέμπτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές αναμένονται στα δυτικά, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, καθώς και σε τμήματα των Δωδεκανήσων. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα και κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές, κυρίως στα βόρεια.

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Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, με σχηματισμό ομίχλης, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κινηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά περίπου 4 με 8 βαθμούς. Στα δυτικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 22 με 23 και τοπικά τους 24 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 24 με 25 και τοπικά στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα και κατά τόπους πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

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Ο καιρός την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

Την Παρασκευή, παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στα δυτικά και πρόσκαιρα σε τμήματα του ανατολικού Αιγαίου, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, με σχηματισμό ομίχλης, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν πρόσκαιρα έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά περίπου 5 με 9 βαθμούς. Στα δυτικά θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 24 με 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός το Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Το Σάββατο, σε όλη τη χώρα θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, πρόσκαιρα πιο αυξημένες τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, με σχηματισμό ομίχλης, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν πρόσκαιρα έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Την Κυριακή, αρχικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Βαθμιαία, από τις μεσημβρινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, ενώ από το βράδυ στα δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ βαθμιαία από τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου.