Ο δήμαρχος Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης, εξηγεί στο tanea.gr γιατί τα μικρά νησιά δυσκολεύονται να κρατήσουν γιατρούς και τι κάνει ο δήμος για να αλλάξει αυτό

Με ένα μηνιαίο οικονομικό κίνητρο συνολικού ύψους 2.500 ευρώ επιχειρεί η Κύθνος να προσελκύσει ειδικευμένο γιατρό, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των κατοίκων της. Η πρωτοβουλία αποτελεί συνεργασία του Δήμου Κύθνου με το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου, σε μια προσπάθεια να δοθεί απάντηση στο διαχρονικό πρόβλημα της υποστελέχωσης των υγειονομικών δομών στα μικρά νησιά.

Το συνολικό ποσό διαμορφώνεται από τη μηνιαία οικονομική ενίσχυση των 1.000 ευρώ που παρέχει ο Δήμος και την επιπλέον παροχή των 1.500 ευρώ από το Ίδρυμα. Αποδέκτης του κινήτρου θα είναι ο γιατρός που θα καλύψει τη θέση Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού ή Παθολόγου στο Πολυδύναμο Ιατρείο της Κύθνου.

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Μιλώντας στο tanea.gr, ο δήμαρχος Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης, περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το νησί στην προσπάθεια στελέχωσης των υγειονομικών υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι οι προκηρύξεις για ειδικευμένους γιατρούς παρέμεναν άγονες, καθώς δεν υπήρχε ενδιαφέρον από υποψηφίους.

«Όπως και σε όλη τη νησιωτική Ελλάδα, υπάρχει πρόβλημα με τη στελέχωση και κυρίως με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που διαθέτουμε εμείς τα μικρά νησιά», αναφέρει χαρακτηριστικά. Όπως εξηγεί, ο Δήμος έχει καθιερώσει εδώ και χρόνια μηνιαίο επίδομα 500 ευρώ για τους αγροτικούς γιατρούς, ενώ, βλέποντας ότι οι προκηρύξεις για ειδικευμένους γιατρούς δεν συγκέντρωναν ενδιαφέρον, αποφάσισε να προσφέρει 1.000 ευρώ τον μήνα, ώστε να δημιουργηθεί ένα ουσιαστικό οικονομικό κίνητρο.

Η προηγούμενη προκήρυξη και η θέση που έμεινε ακάλυπτη

Η δυσκολία στελέχωσης αποτυπώνεται και στην προηγούμενη διαδικασία προκήρυξης δύο θέσεων, μιας παιδιάτρου και μιας γενικού ή οικογενειακού γιατρού. Όπως σημειώνει ο δήμαρχος, η θέση του παιδιάτρου καλύφθηκε, ωστόσο η θέση του γενικού γιατρού παρέμεινε κενή, παρά το γεγονός ότι είχε βρεθεί ενδιαφερόμενος.

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Μάλιστα, η διαδικασία είχε φτάσει μέχρι την έκδοση ΦΕΚ διορισμού. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή προέκυψε οικογενειακό πρόβλημα στον υποψήφιο, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει τελικά να αναλάβει καθήκοντα. Έτσι, η θέση επαναπροκηρύσσεται, αυτή τη φορά με το πρόσθετο οικονομικό κίνητρο των 1.500 ευρώ από το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου, το οποίο ανεβάζει τη συνολική μηνιαία ενίσχυση στα 2.500 ευρώ.

Η δυσκολία της διακομιδής και η ανασφάλεια των κατοίκων

Πέρα από την ανάγκη κάλυψης της θέσης του γιατρού, το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης στα μικρά νησιά συνδέεται άμεσα και με τις δυσκολίες αντιμετώπισης σοβαρών περιστατικών που απαιτούν μεταφορά σε νοσοκομείο.

Ερωτηθείς εάν ένας κάτοικος της Κύθνου μπορεί σήμερα να αισθάνεται ασφαλής ότι θα έχει πρόσβαση σε γιατρό και επείγουσα περίθαλψη όταν τη χρειαστεί, ο κ. Γαρδέρης δεν κρύβει τις δυσκολίες.

«Ποτέ δεν μπορείς να αισθάνεσαι απόλυτα ασφαλής», τονίζει, εξηγώντας ότι σε ένα σοβαρό περιστατικό που απαιτεί διακομιδή σε νοσοκομείο η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη. Η μεταφορά ενδέχεται να χρειαστεί να γίνει με αεροδιακομιδή ή με πλωτό μέσο, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι καιρικές συνθήκες, που δεν είναι πάντοτε ευνοϊκές.

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Όπως επισημαίνει, οι κάτοικοι έχουν συνηθίσει να ζουν με αυτές τις συνθήκες και δεν αισθάνονται καθημερινά ανασφάλεια. Ωστόσο, τα περιστατικά που προκύπτουν κατά καιρούς υπενθυμίζουν πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση των υγειονομικών δομών στα νησιά.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις για τη θέση του γιατρού

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε στις 5 Νοεμβρίου 2026 η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, προκηρύχθηκε η θέση Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού ή Εσωτερικού Παθολόγου στο Πολυδύναμο Ιατρείο Κύθνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr, οι οποίες ξεκίνησαν στις 16 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 12:00 και λήγουν στις 30 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 12:00.