Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αντέδρασε με απίθανο τρόπο στο καλάθι του Σάσα Βεζένκοφ

Στο γήπεδο όπου αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, παραβρέθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης

Από το νικηφόρο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι Tελ Αβίβ για την Euroleague, ξεχώρισε το Buzzer Beater του Σάσα Βεζένκοφ. Ο άσος των Πειραιωτών πέτυχε ένα απίστευτο Buzzer Beater τρίποντο σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου, ισοφαρίζοντας σε 82-82 τη Μακάμπι και στέλνοντας το ματς στην παράταση!

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, που παρακολουθούσε την αναμέτρηση από τις εξέδρες στη Λεμεσό, έπιασε το κεφάλι του και αναφώνησε «Παναγία μου!», αδυνατώντας να πιστέψει αυτό που μόλις είχε δει.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε τελικά με 97-95, με τον Βεζένκοφ να ολοκληρώνει μια μυθική εμφάνιση με 37 πόντους.

Δείτε εδώ την αντίδρασή του