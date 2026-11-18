Η επίσημη φωταγώγηση του κέντρου της Αθήνας έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου με μια μεγάλη εκδήλωση που θα περιλαμβάνει μουσική και live εμφάνιση

Σε γιορτινούς ρυθμούς μπήκε από σήμερα η καρδιά της πρωτεύουσας, καθώς το επιβλητικό έλατο των 21 μέτρων έφτασε στην πλατεία Συντάγματος, έχοντας διανύσει μια μεγάλη διαδρομή από τις πλαγιές του Μαινάλου και συγκεκριμένα από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου της Αρκαδίας.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό οπτικό υλικό, η διαδικασία τοποθέτησης του τεράστιου δέντρου αποτέλεσε μια σύνθετη επιχείρηση ακριβείας. Δύο γερανοφόρα οχήματα και ένα συνεργείο άνω των δεκαπέντε ατόμων δούλεψαν με απόλυτο συγχρονισμό για αρκετή ώρα, προκειμένου να κατεβάσουν το έλατο από την νταλίκα, να το φέρουν σε κατακόρυφη θέση και να το ασφαλίσουν στη βάση του.

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Από εδώ και στο εξής, τη σκυτάλη παίρνουν τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων για τη διακόσμησή του. Ολόκληρη η πλατεία Συντάγματος πρόκειται να μετατραπεί σε ένα λαμπερό χριστουγεννιάτικο τοπίο, καθώς θα ντυθεί με 168.000 λαμπάκια και φωτεινές γιρλάντες συνολικού μήκους 21 χιλιομέτρων, πλαισιωμένα από αστέρια, στεφάνια και τη φιγούρα του Άγιου Βασίλη. Την ίδια ώρα, ο εορταστικός διάκοσμος θα επεκταθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης —από την Ερμού και τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Πατησίων— εντάσσοντας φέτος για πρώτη φορά στον σχεδιασμό και την οδό Αριστοτέλους.

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Η κορύφωση των προετοιμασιών θα έρθει την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, οπότε και έχει προγραμματιστεί η μεγάλη εκδήλωση της φωταγώγησης. Το πρόγραμμα θα ανοίξει στις 17:30 με γιορτινές μουσικές, οικοδεσπότη τον Γιώργο Λιανό και live εμφάνιση της Μαρίνας Σπανού, ενώ στις 19:30 ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, θα πατήσει το κουμπί που θα φωτίσει το κέντρο της πόλης.