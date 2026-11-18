Στις 21 Νοεμβρίου, οπότε το στρατόπεδο «Παπάγου» θα ανοίξει για πρώτη φορά τις πύλες του στο ευρύ κοινό

Σε ρυθμούς Ενόπλων Δυνάμεων κινούνται το Μετρό και το Τραμ, με γαλανόλευκους συρμούς και δράσεις σε δέκα σταθμούς, ενόψει της 21ης Νοεμβρίου οπότε και το στρατόπεδο «Παπάγου» θα ανοίξει για πρώτη φορά τις πύλες του στο κοινό, παρουσιάζοντας από κοντά αμυντικά συστήματα και την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης».

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, οι δράσεις μεταφέρονται από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα στα μέσα σταθερής τροχιάς της πρωτεύουσας. Συρμοί του Μετρό και του Τραμ ντύνονται στα γαλανόλευκα, ενώ σε δέκα σταθμούς του δικτύου θα πραγματοποιηθούν ειδικές εκδηλώσεις και δράσεις ενημέρωσης για τους πολίτες.

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Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα λάβει χώρα ανήμερα της εορτής, στις 21 Νοεμβρίου, οπότε το στρατόπεδο «Παπάγου» θα ανοίξει για πρώτη φορά τις πύλες του στο ευρύ κοινό. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά σύγχρονα αμυντικά συστήματα, καθώς και να περιηγηθούν στην «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», σε μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας με κεντρικό μήνυμα «Δύναμή μας ο άνθρωπος. Χρέος μας η Πατρίδα».

📣 Επόμενη στάση: Ένοπλες Δυνάμεις! 🚊 Από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα… στο Μετρό και το Τραμ! Συρμοί στα γαλανόλευκα και 10 σταθμοί γεμάτοι δράση! 🏛️ Στις 21 Νοεμβρίου, ανοίγουμε για πρώτη φορά τις πύλες του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΓΟΥ» στο κοινό! Αμυντικά συστήματα και «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης» από κοντά! Εμείς ερχόμαστε κοντά σας. Εσείς θα έρθετε κοντά μας; 😉 🫡 Δύναμή μας ο άνθρωπος. Χρέος μας η Πατρίδα.🇬🇷 #ΓΕΕΘΑ #HNDGS #ΈνοπλεςΔυνάμεις #ΕΔ #ΗμέραΕνόπλωνΔυνάμεων #ArmedForcesDay #ΠάνταΈτοιμοιΠάνταΙσχυροί #AlwaysReadyAlwaysStrong @Hellenic_MOD @HAspokesman @NavyGR @HAFspokesperson — ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) November 16, 2026