Οι δύο δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι η ιδέα για τη δημιουργία της ομάδας ανήκει στον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του MEGA, Σταμάτη Μαλέλη

Στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι ο Ζήσης Μούσιος και ο Βασίλης Τσεκούρας, οι οποίοι μαζί με τη Μαρία Αντωνά αποτελούν την ομάδα του «MEGA Non Stop».

Οι δύο δημοσιογράφοι μίλησαν για το πώς προέκυψε η νέα τηλεοπτική τους συνεργασία, τις απαιτήσεις της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου, τις προκλήσεις της παρουσίασης αλλά και τη χημεία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα τρία μέλη της ομάδας. Η Μαρία Αντωνά έχει ήδη φιλοξενηθεί στο «Χαμογέλα και πάλι!».

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Πώς προέκυψε η πρόταση για το «MEGA Non Stop» και πώς την υποδέχτηκαν οι δύο δημοσιογράφοι;

«Δεν ήταν δική μας ιδέα (σ.σ. ήταν ιδέα του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης MEGA, Σταμάτη Μαλέλη). Πρώτα χάλασε τις διακοπές μου, μετά χάλασε τον γάμο του Τσεκούρα…», είπε χαριτολογώντας ο Ζήσης Μούσιος. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ακόμα και αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ώρα που το μάθαμε μέχρι την ώρα που βγήκε, είχε λίγο τρέξιμο, αλλά αξίζει τον κόπο», συμπλήρωσε ο Βασίλης Τσεκούρας.

Οι απαιτήσεις και οι ιδιαιτερότητες της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου

«Είναι μία δύσκολη ζώνη. Το Σάββατο έχει άλλου είδους τηλεθεατές, η Κυριακή τελείως διαφορετικό κοινό…», ανέφερε ο Βασίλης Τσεκούρας.

«Το καλό μ’ εμάς – που είμαστε χρόνια στη δουλειά- είναι ότι έχουμε παντού φίλους. Με τον Νίκο Μάνεση ήμασταν στον ΑΝΤ1 πριν από χρόνια, όταν αντικαθιστούσε τον Γιώργο Παπαδάκη τα καλοκαίρια, εγώ αντικαθιστούσα τη Βίκυ Χατζηβασιλείου στη Θεσσαλονίκη. Με τη Μίνα (Καραμήτρου) και τον Γιώργο (Γρηγοριάδη) ήμασταν σε διπλανά γραφεία», σημείωσε ο Ζήσης Μούσιος.

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Από τις πολεμικές ανταποκρίσεις στην παρουσίαση: Η νέα πρόκληση για τον Ζήση Μούσιο

«Είναι μία πρόκληση για μένα. Οφείλω να πω σε όλους ότι είναι πολύ δύσκολο για εμένα να χαμογελάω μπροστά στην κάμερα. Εδώ και τριάντα τόσα χρόνια βγαίνω για να πω πράγματα δυσάρεστα. Κακά τα ψέματα, όταν κάποιος σου δείχνει την πρόκληση μπροστά σου και σου λέει “θέλω να το κάνουμε αυτό, θέλω να είναι ενημερωτικό, νομίζω ότι μπορείς”, θέλεις να το παλέψεις, να το κάνεις όσο καλύτερα μπορείς», ανέφερε ο Ζήσης Μούσιος.

Τρεις διαφορετικές δημοσιογραφικές διαδρομές, μία τηλεοπτική ομάδα

Ο καθένας τους έχει διαφορετική επαγγελματική αφετηρία. «Εγώ είμαι στο ελεύθερο ρεπορτάζ και στο πεδίο, ο Βασίλης είναι πιο οικονομικός, η Μαρία στο lifestyle. Αυτές οι αφετηρίες πρέπει να κουμπώσουν τώρα. Ο ένας μαθαίνει από τον άλλο», υπογράμμισε ο Ζήσης Μούσιος.

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«Με τον Ζήση γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, πολύ πριν συναντηθούμε και τηλεοπτικά. Ο Ζήσης είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έρθει στο σπίτι μου και να ανοίξει το ψυγείο, έχει αυτή την άνεση, υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ μας. Και αυτό πολλές φορές φαίνεται στον αέρα», εξομολογήθηκε ο Βασίλης Τσεκούρας.

Ο γάμος του Βασίλη Τσεκούρα και η απαιτητική προετοιμασία της εκπομπής

«Για μένα το να πέσουν όλα αυτά μαζί ήταν ένα μικρό σοκ, διότι πρώτα απ’ όλα να δουλεύεις παράλληλα ένα καλοκαίρι, μετά προετοιμασία γάμου και ταυτόχρονα προετοιμασία εκπομπής », παραδέχθηκε ο Βασίλης Τσεκούρας. «Ο Βασίλης δουλεύει 7 στα 7. Τον θαυμάζω γι’ αυτό που κάνει», πρόσθεσε ο Ζήσης Μούσιος.

Οι δυσκολίες της τρίωρης εκπομπής και όσα απολαμβάνουν πίσω από τις κάμερες

«Έχουμε τρισήμισυ ώρες εκπομπή. Πρέπει να γεμίσει ο χρόνος με θέματα. Κι επειδή έχουμε ως άξονα την ενημέρωση, για δύο ώρες σερί η εκπομπή είναι στην επικαιρότητα. Υπάρχει αυτή η αγωνία να μπορέσεις να ενημερώσεις τον κόσμο, να βρεις θέματα που τον ενδιαφέρουν, να είσαι στα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν… είναι ένα τεράστιο δελτίο ειδήσεων στην ουσία. Επίσης, είμαστε τρεις άνθρωποι στον αέρα, πρέπει να μάθουμε να συνεννοούμαστε με τα βλέμματα και παράλληλα να βγάλουμε τον εαυτό μας», δήλωσε ο Ζήσης Μούσιος.

«Στα θετικά της εκπομπής, περνάμε πολύ ωραία και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Όταν μπορούμε, προσπαθούμε να γελάμε γιατί παρουσιάζουμε δύσκολα θέματα», ανέφερε ο Βασίλης Τσεκούρας.