Ο Κώστας Ζαχαριάδης υπογράμμισε πως ο νέος πολιτικός φορέας επιδιώκει να καλύψει το φάσμα από την Αριστερά έως το προοδευτικό Κέντρο για να διεκδικήσει την πρώτη θέση στις εκλογές

Την οργανωτική συγκρότηση της ΕΛΑΣ και τον στόχο της να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό πολιτικό φορέα που θα διεκδικήσει την πρώτη θέση στις εκλογές περιέγραψε ο Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στο Mega News 104,6 και στον Παύλο Τσίμα, στην εκπομπή «Ημερολόγιο».

Όπως ανέφερε, η ΕΛΑΣ, η οποία ξεκίνησε ως ένα κόμμα με ψηφιακή συγκρότηση, περνά πλέον στο επόμενο στάδιο της οργανωτικής της ανάπτυξης, με την προαναγγελία ιδρυτικού συνεδρίου για το τέλος Φεβρουαρίου.

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«Η ΕΛΑΣ ξεκίνησε ως κόμμα με ψηφιακή συγκρότηση και τώρα αποκτά οργανωτική υπόσταση με τον παραδοσιακό τρόπο. Είχε ξεκινήσει ως ένα κόμμα με ένα μανιφέστο και με μία ιδρυτική διακήρυξη. Τώρα προαναγγέλλεται ιδρυτικό συνέδριο για το τέλος του Φλεβάρη», σημείωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα απαιτεί χρόνο, ουσιαστικές θέσεις και οργανωτική δουλειά, προκειμένου να αποκτήσει αναγνωρίσιμο στίγμα και να κερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.

«Όλα τα κόμματα τα οποία παίξανε μικρότερο ή μεγαλύτερο ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας, θέλουνε χρόνο και βάθος περιεχομένου για να γνωριστούν με την ελληνική κοινωνία, να βρουν τα πατήματά τους, να βρουν το στίγμα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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«Πρέπει να είμαστε κανονικό κόμμα για να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση»

Ο Κώστας Ζαχαριάδης έθεσε ως βασική προϋπόθεση για την πολιτική διεκδίκηση της πρώτης θέσης τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου κόμματος, το οποίο θα μπορεί να παρουσιάσει στην ελληνική κοινωνία ένα πειστικό σχέδιο διακυβέρνησης.

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Όπως είπε, η δημοτικότητα και τα χαρακτηριστικά του επικεφαλής δεν αρκούν από μόνα τους για να διαμορφωθεί μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

«Για να μπορέσεις να φτιάξεις έναν ισχυρό πολιτικό αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία και να συγκρουστείς έχοντας πιθανότητες να διεκδικήσεις την πρώτη θέση πρέπει να είσαι κανονικό κόμμα, που να δείξεις στην ελληνική κοινωνία ότι μπορείς να σηκώσεις το βάρος της διακυβέρνησης. Πέρα από το γεγονός ότι έχεις έναν αγαπητό, δημοφιλή, έντιμο και έμπειρο ηγέτη, που έχει το κόμμα μας. Δεν αρκεί όμως αυτό για να πεις θα κυβερνήσω», σημείωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, περιέγραψε ως πολιτική αφετηρία της ΕΛΑΣ τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η έκφραση των πλειοψηφικών αιτημάτων της κοινωνίας.

«Πρέπει να εκφράσουμε τα πλειοψηφικά αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας, εκκινώντας τις πολιτικές μας θέσεις από τον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, που είναι τα πόδια, η καρδιά και η ψυχή του χώρου μας και του κόμματός μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε», ανέφερε.

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Το άνοιγμα στον προοδευτικό χώρο και η «πανστρατιά»

Ο ίδιος περιέγραψε το πολιτικό περιβάλλον ως ρευστό και διαρκώς μεταβαλλόμενο, υποστηρίζοντας ότι η ΕΛΑΣ επιδιώκει να καλύψει ένα ευρύ φάσμα του προοδευτικού χώρου, από την Αριστερά και την Κεντροαριστερά έως το προοδευτικό Κέντρο.

«Βρισκόμαστε σε μια ρευστή και δυναμικά μεταβαλλόμενη κατάσταση και τα κόμματα κρίνονται από τις θέσεις που παίρνουνε στα διάφορα αιτήματα και ζητήματα. Εμείς θέλουμε να καλύψουμε, αν είναι δυνατόν, όλο τον χώρο της Αριστεράς, της Κεντροαριστεράς και του προοδευτικού Κέντρου και να συγκροτήσουμε μια τέτοια συμπαράταξη, έναν τέτοιο συνασπισμό δυνάμεων που να είναι πλειοψηφικός στην ελληνική κοινωνία», είπε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι στον νέο φορέα δεν υπάρχουν προκαθορισμένες θέσεις και ότι οι διαδικασίες θα είναι ανοιχτές, με τη βάση του κόμματος να έχει τον ρόλο της επιλογής.

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«Στο κόμμα μας είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Το κόμμα μας δεν έχει προκρατημένες θέσεις. Θα κάνουμε διαδικασίες και η βάση του κόμματος θα επιλέξει τη διαδικασία και όποιος συμφωνεί με τη διακήρυξη και το μανιφέστο του κόμματος είναι ευπρόσδεκτος να έρθει σε αυτό το κόμμα», τόνισε.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης εκτίμησε, μάλιστα, ότι η συγκρότηση ενός πλειοψηφικού ρεύματος μπορεί να αποτελεί δύσκολο στόχο με βάση τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, ωστόσο δεν είναι ανέφικτος. Για να επιτευχθεί, όπως είπε, χρειάζεται ευρεία συσπείρωση δυνάμεων, τόσο εντός όσο και εκτός του κόμματος.

Οι αιχμές για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και το μήνυμα στον Ανδρουλάκη

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Ζαχαριάδης σχολίασε τη στρατηγική που, κατά την εκτίμησή του, ακολουθεί το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, επισημαίνοντας ότι επιλέγει να δώσει τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία στον χώρο του Κέντρου.

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Έθεσε, ωστόσο, το ερώτημα εάν η πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ θα είναι ανταγωνιστική προς τη Νέα Δημοκρατία ή εάν θα κινείται σε μια κατεύθυνση που θα επιτρέπει τη σύγκλιση, δεδομένου ότι τα δύο κόμματα απευθύνονται σε κοινό εκλογικό ακροατήριο.

«Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να κάνει μια πολιτική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία στην πολιτική γεωγραφία του Κέντρου. Εκεί πιστεύει ότι θα κριθεί το ζήτημα. Με ποιο πολιτικό σχέδιο; Με σχέδιο το οποίο θα είναι αντιπαραθετικό στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας ή με σχέδιο το οποίο θα είναι συνθέσιμο, εφόσον διεκδικούν κοινή εκλογική δεξαμενή;», διερωτήθηκε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ΕΛΑΣ επιδιώκει να συγκροτήσει τις δικές της πολιτικές δυνάμεις και να διεκδικήσει την ανατροπή των σημερινών συσχετισμών, χωρίς, ωστόσο, να κλείνει την πόρτα στη συνεργασία με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα την επόμενη ημέρα.

«Στην ΕΛΑΣ θεωρούμε ότι μπορούμε να συγκροτήσουμε δυνάμεις ως νέος πολιτικός φορέας και να κάνουμε την πολιτική ανατροπή. Και από εκεί και πέρα θέλουμε και την επόμενη μέρα οι δίαυλοι επικοινωνίας και με το ΠΑΣΟΚ και με τα άλλα προοδευτικά κόμματα να είναι ανοιχτοί, γιατί έτσι είναι οι προοδευτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.

Καταλήγοντας, διευκρίνισε ότι δεν επιτίθεται προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά αναμένει να παρουσιάσει το πολιτικό του σχέδιο και να κριθεί από αυτό.

«Άρα δεν επιτίθεμαι στον κύριο Ανδρουλάκη, ούτε λέω δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν ράνει, δεν δείχνει. Εντάξει, ας εκδηλώσει το πολιτικό του σχέδιο και ας πείσει αυτούς που μπορεί να πείσει», κατέληξε.