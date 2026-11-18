Ο 21χρονος Κροάτης μέσος του Παναθηναϊκού υπογράμμισε ότι παρά τον περιορισμένο αγωνιστικό χρόνο του αισθάνεται πως έχει εξελιχθεί σημαντικά σε επίπεδο τακτικής

Την πεποίθησή του ότι η σκληρή δουλειά και η επιμονή του θα ανταμειφθούν εξέφρασε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στον Παναθηναϊκό, αλλά και στη βελτίωση που διαπιστώνει στο παιχνίδι του.

Ο 21χρονος Κροάτης μέσος αγωνίστηκε βασικός στη φιλική νίκη της εθνικής Ελπίδων της χώρας του επί της Γερμανίας με 3-2 και μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε για την παρουσία του στους «πράσινους», αναγνωρίζοντας ότι μετά το θετικό ξεκίνημα ακολούθησε μια περίοδος στασιμότητας.

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«Μπορώ να είμαι ικανοποιημένος, αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Προσπαθώ, δουλεύω και προπονούμαι. Στην αρχή τα πράγματα ξεκίνησαν καλά, στη συνέχεια όμως υπήρξε μια μικρή στασιμότητα. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζω να παλεύω και πιστεύω ότι στο τέλος όλη αυτή η προσπάθεια θα ανταμειφθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Γιάγκουσιτς υπογράμμισε ότι παρά τον περιορισμένο αγωνιστικό χρόνο του αισθάνεται πως έχει εξελιχθεί σημαντικά σε επίπεδο τακτικής, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος και για την πορεία της Κροατίας στο επερχόμενο Euro Κ21.