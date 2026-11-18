Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, με τις έρευνες των αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη

Σκηνές φαρ οὐεστ εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι εντός του χώρου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όταν αστυνομική καταδίωξη αυτοκινήτου κατέληξε σε εμβολιασμό υπηρεσιακής μηχανής, πυροβολισμούς και τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Σύμφωνα με καταγγελία του Μιχάλη Γιαννάκου, η κινηματογραφική καταδίωξη ξεκίνησε όταν ομάδα της ΔΙΑΣ επιχείρησε να ελέγξει ένα μαύρο αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού, στο οποίο επέβαιναν σεσημασμένοι Ρομά. Ο οδηγός του οχήματος, αρνούμενος να συμμορφωθεί στα σήματα των αστυνομικών, ανέπτυξε υψηλή ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει.

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Το καταδιωκόμενο αυτοκίνητο εισήλθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στους χώρους στάθμευσης του νοσοκομείου, όπου εγκλωβίστηκε προσωρινά. Μόλις ο αστυνομικός της ΔΙΑΣ κατέβηκε από τη μηχανή του για να προχωρήσει στην ακινητοποίηση και σύλληψη των επιβαινόντων, ο οδηγός έστριψε απότομα το όχημα και παρέσυρε τη υπηρεσιακή μηχανή σε μεγάλη απόσταση.

Κάτω από καθεστώς άμεσου κινδύνου, ο αστυνομικός έκανε χρήση του οπλισμού του, πυροβολώντας πολλαπλές φορές προς το όχημα σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη διαφυγή, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί παρευρισκομένων πολιτών. Από την πρόσκρουση και τα επεισόδια, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά.

Το μαύρο αυτοκίνητο κατάφερε τελικά να σπάσει τον κλοιό και να διαφύγει από τους χώρους του νοσοκομείου, με την αστυνομική καταδίωξη να συνεχίζεται στους δρόμους των Ιωαννίνων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.