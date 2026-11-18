Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα διατήρησε το αήττητο της στο πρωτάθλημα, ενώ το παιχνίδι επισκιάστηκε από τον τραυματισμό της Χάιντου κατά το τρίτο οκτάλεπτο

Άνετο μεσημέρι για την ομάδα πόλο των Γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία επικράτησε 15-6 της ΠΕΚΕΒ για την 9η αγωνιστική της Water Polo League και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας ούσα αήττητη.



«Εκρηκτική» εκκίνηση για την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα, που είδε τη Νίνου να μοιράζει (2 ασίστ) και τις Σαλταμανίκα-Κουρέτα να σκοράρουν (2 γκολ έκαστη) και το πρώτο οκτάλεπτο να τελειώνει με σκορ 6-0!

Το σερί έξι τερμάτων έσπασε η Ράντονιτς με την έναρξη του δευτέρου οκταλέπτου (00:38), αλλά η Σαλταμανίκα συνέχισε να είναι ασταμάτητη και με δύο δικά της τέρματα άνοιξε κι άλλο τη διαφορά, η οποία στο τέλος του ημιχρόνου έφτασε στο +9 (10-1).

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Το τρίτο οκτάλεπτο δεν είχε να επιδείξει πολλά και επισκιάστηκε από τον τραυματισμό της Χάιντου, η οποία αποχώρησε από την πισίνα. Ο Ολυμπιακός, με επιμέρους σκορ 3-2, πήγε τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο (13-3).

Ο Γιώργος Ντόσκας έριξε στο παιχνίδι τα νεαρά κορίτσια και τους έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστούν σε όλο το τέταρτο οκτάλεπτο, όπου το επιμέρους σκορ ήταν 3-2 υπέρ του ΠΕΚΕΒ (15-6)