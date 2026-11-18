Ο Γιάννης Γιαννιώτας ταλαιπωρείται από ίωση και δεν συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση, ενώ ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει ρίξει το βάρος στον αντικαταστάτη του Ράτσιτς στο κέντρο

Με ένα επιπλέον πρόβλημα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς εκτός προπόνησης έμεινε και ο Γιάννης Γιαννιώτας.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από ίωση και δεν κατάφερε να ακολουθήσει το σημερινό πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή, ο Ούρος Ράτσιτς εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία για την τενοντίτιδα στον αχίλλειο τένοντα, ενώ ο Φρέντρικ Γένσεν αναμένεται να επιστρέψει από αύριο σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. «Απών» παραμένει και ο διεθνής Τίνο Καντεβέρε.

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Από εκεί και πέρα ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει ρίξει περισσότερο το βάρος στον αντικαταστάτη του Ράτσιτς στο κέντρο, με τους Γένσεν και Μπασίρου να είναι αυτή τη στιγμή οι δύο βασικοί υποψήφιοι για τον παρτενέρ του Μάρτιν Χόνγκλα.