Οι αστυνομικές δυνάμεις αξιοποιούν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή του Αιγάλεω, με τη σύζυγο του θύματος να εκφράζει την αισιοδοξία της πως οι Αρχές βρίσκονται πολύ κοντά στον δράστη

Σε στάδιο ταυτοποίησης του οδηγού που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο της 30ης Οκτωβρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, με θύμα τον 45χρονο Άγγελο, βρίσκονται οι Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα εκείνης της ημέρας, όταν ο άτυχος άνδρας, ενώ οδηγούσε το σκούτερ του με κράνος στο ύψος του Αιγάλεω με κατεύθυνση προς την Αθήνα, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον 45χρονο αιμόφυρτο στο οδόστρωμα και απομακρύνθηκε.

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Δύο εβδομάδες μετά το συμβάν, η σύζυγος του θύματος, πατέρα ενός ανήλικου παιδιού, απευθύνει έκκληση μέσω του MEGA για οποιαδήποτε πληροφορία.

«Δε θα σταματήσω μέχρι να μπει μία τελεία στην υπόθεση και να έρθει μία ηθική δικαίωση για εμένα και το παιδί μου. Θα το πάω μέχρι τέλους και θα σηκώσω όποια πέτρα χρειαστεί αρκεί να βρω αυτόν που μας προκάλεσε αυτό το κακό».

Φίλος του θύματος περιέγραψε πως το όχημα που ενεπλάκη ήταν ένα γκρίζο Mitsubishi Colt, το οποίο κινούνταν επικίνδυνα πριν από τη σύγκρουση.

Βιντεοληπτικό υλικό και δωρεά οργάνων

Οι αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις αξιοποιούν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, με τη σύζυγο του θύματος να εκφράζει την αισιοδοξία της: «Η ομάδα που έχει αναλάβει την υπόθεση, πραγματικά, κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο, γνωρίζω ότι είμαστε πολύ κοντά. Η έρευνα προχωράει. Σύντομα θα βρεθεί, σύντομα θα βρεθεί ο δράστης». Παράλληλα, οι Αρχές καλούν όποιον αυτόπτη μάρτυρα διαθέτει στοιχεία να συνδράμει στην έρευνα.

Σε μια κίνηση ανθρωπιάς, η οικογένεια αποφάσισε τη δωρεά των οργάνων του 45χρονου. «Ο Άγγελος ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος χάριζε απλόχερα… Θεώρησα, λοιπόν, μέσα σε αυτές τις δύσκολες ώρες ότι θα του άρεσε να δώσει ζωή σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Έχω ενημερωθεί ότι σώθηκαν πέντε νέοι συνάνθρωποί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η σύζυγός του.