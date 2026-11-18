Ο Έλληνας τεχνικός ζήτησε από τους παίκτες του να μην αναζητούν δικαιολογίες για τις απουσίες και την κούραση, λέγοντας πως θα νικήσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης την Παρασκευή

Η ξεχωριστή ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποθέωσε τους παίκτες του στα αποδυτήρια μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, τονίζοντας πως είναι οι καλύτεροι στην Ευρώπη.

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«Οι τραυματισμοί, η κούραση και οι απουσίες είναι μ@λ@κίες», είπε χαρακτηριστικά, ζητώντας από την ομάδα του να παραμείνει ενωμένη και να μην αναζητά δικαιολογίες.

«Θα τους κερδίσουμε όλους, την Παρασκευή θα νικήσουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του Έλληνα τεχνικού, που έκλεισε την ομιλία του με μια δυνατή ιαχή για τον Ολυμπιακό!