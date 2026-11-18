Περισσότερα από 40 νέα μοντέλα σε λιγότερο από τρία χρόνια: κάτι που πριν από μία δεκαετία θα φάνταζε σχεδόν αδιανόητο, θα γίνει πραγματικότητα για τη Mercedes-Benz έως το τέλος του 2027.

Η μάρκα διευρύνει τη γκάμα της με ταχύτερους ρυθμούς και σε μεγαλύτερη έκταση από ποτέ. Είτε πρόκειται για αμιγώς ηλεκτρικά είτε για υβριδικά μοντέλα, η Mercedes-Benz προσφέρει την κατάλληλη τεχνολογία κίνησης για τις ανάγκες κάθε πελάτη, σε κάθε αγορά του κόσμου.

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Η Mercedes-Benz προχωρά στη διαρκή εξέλιξη των συστημάτων κίνησης που διαθέτει, έχοντας θέσει ως βασική αφετηρία της διαδικασίας αυτής τις πραγματικές ανάγκες των πελατών της, καθώς και τις συγκεκριμένες συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η χρήση των οχημάτων. Ο στόχος της εταιρείας δεν έγκειται στην ανάπτυξη μιας ενιαίας λύσης που θα απευθύνεται σε όλους, αλλά επικεντρώνεται στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος κίνησης για κάθε διαφορετική απαίτηση που προκύπτει. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε σύστημα κίνησης οφείλει να συνδυάζει τις δυναμικές επιδόσεις με ένα υψηλό επίπεδο άνεσης κατά την καθημερινή χρήση του οχήματος. Για να γίνει αυτό κατανοητό με ένα παράδειγμα, ένας οδηγός ο οποίος κινείται με δυναμικό ρυθμό στον αυτοκινητόδρομο, εξακολουθεί να περιμένει να απολαμβάνει άνεση αλλά και ομαλή λειτουργία του οχήματός του, ακόμη και όταν οδηγεί μέσα στο αστικό περιβάλλον της πόλης.

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Στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, η Mercedes-Benz εφαρμόζει την αρθρωτή σχεδίαση και προσφέρει μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής. Οι βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες με υβριδική τεχνολογία της οικογένειας FAME (Family of Modular Engines) συνδυάζουν τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, χάρη στο σύστημα ISG 2.0, με αυξημένη ισχύ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα οχημάτων, από την GLA έως την S-Class.

Για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, η Mercedes-Benz έχει εξελίξει επίσης μια αρθρωτή αρχιτεκτονική συστήματος κίνησης, η οποία προέρχεται από το πρωτοποριακό τεχνολογικό πρόγραμμα VISION EQXX. Η αρχιτεκτονική αυτή μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις σειρές μοντέλων και κατηγορίες οχημάτων. Στις CLA, CLA Shooting Brake, GLB και GLA, καθώς και στις GLC και C-Class, συνδυάζει την εξαιρετική ευχρηστία και ευελιξία, τόσο για καθημερινή χρήση όσο και για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με την οδηγική εμπειρία που χαρακτηρίζει τη Mercedes-Benz, λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών και τα προφίλ χρήσης. Σε επόμενο στάδιο, η Mercedes-Benz πρόκειται να επεκτείνει αυτή την αρχιτεκτονική των 800 Volt και σε μεγαλύτερες σειρές μοντέλων, όπως η E-Class και η S-Class.