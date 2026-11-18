«Τρελάθηκε» ο Χάαλαντ και… φίλησε οπαδό στο κεφάλι
Ο Νορβηγός επιθετικός διαμόρφωσε το τελικό σκορ δύο προς τρία στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης για το Nations League χαρίζοντας τη νίκη στην εθνική του ομάδα
Μια απίθανη ποδοσφαιρική στιγμή χάρισε ο Έρλινγκ Χάαλαντ στο φινάλε της αναμέτρησης Δανία – Νορβηγία για το Nations League.
Ο Νορβηγός σούπερ σταρ βρήκε δίχτυα στο 90+6′, διαμορφώνοντας το τελικό 2-3 και χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Ο ενθουσιασμός και η χαρά του ήταν τόσο μεγάλη, που δεν συγκρατήθηκε και φίλησε αυθόρμητα στο κεφάλι έναν οπαδό που βρέθηκε κοντά του.