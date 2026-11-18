Ο Νορβηγός επιθετικός διαμόρφωσε το τελικό σκορ δύο προς τρία στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης για το Nations League χαρίζοντας τη νίκη στην εθνική του ομάδα

Μια απίθανη ποδοσφαιρική στιγμή χάρισε ο Έρλινγκ Χάαλαντ στο φινάλε της αναμέτρησης Δανία – Νορβηγία για το Nations League.

Ο Νορβηγός σούπερ σταρ βρήκε δίχτυα στο 90+6′, διαμορφώνοντας το τελικό 2-3 και χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Ο ενθουσιασμός και η χαρά του ήταν τόσο μεγάλη, που δεν συγκρατήθηκε και φίλησε αυθόρμητα στο κεφάλι έναν οπαδό που βρέθηκε κοντά του.

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Δείτε παρακάτω το απολαυστικό στιγμιότυπο

Instagram ΟΜΑΔΑ (@omadatanea) • Instagram reel 283 likes, 3 comments – omadatanea on November 18, 2026: ”⚽❤️ Χάαλαντ: Σκόραρε στο 90+6΄ και φίλησε έναν οπαδό στο κεφάλι από τη χαρά του! 🇳🇴 Ο Έρλινγκ Χάαλαντ χάρισε μια απίθανη στιγμή στο φινάλε της αναμέτρησης…