Η Renault διαθέτει σήμερα μια σύγχρονη και πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων, καθώς και αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων. Η γκάμα αυτή είναι ικανή να καλύψει κάθε ανάγκη, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται με συνέπεια σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης του θεσμού, προσφέροντας μοντέλα που πρωταγωνιστούν στις κατηγορίες τους. Στο πλαίσιο αυτό, το νέο Renault Clio διαγράφει ήδη μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, κρατώντας με περηφάνια τα σκήπτρα του πιο δημοφιλούς Renault όλων των εποχών. Με μια ιστορία που ξεκινά από το 1990, το μοντέλο μετρά σχεδόν 17 εκατομμύρια πωλήσεις και έχει διανύσει συνολικά 6 γενιές μοντέλων. Στην πιο σύγχρονη γενιά του, το Renault Clio εμφανίζεται καλύτερο, εντυπωσιακότερο και πιο ολοκληρωμένο από ποτέ. Διαθέτοντας ποιότητα κατασκευής που μοιάζει αλάνθαστη τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, το αμάξωμα του νέου Renault Clio χαρακτηρίζεται από μια ρηξικέλευθη σχεδίαση, η οποία δεν περνάει απαρατήρητη. Επιπλέον, με μήκος αυτοκινήτου που αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη κατηγορία, φτάνοντας τα 4,12 μέτρα, το μοντέλο προσφέρει άνετους χώρους για τους επιβάτες, καθώς και για τις αποσκευές τους, με χωρητικότητα που φτάνει έως τα 391 λίτρα, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των χρηστών του.

Η προσφερόμενη τεχνολογία είναι υψηλού επιπέδου, με το σύστημα ψυχαγωγίας να λειτουργεί σε περιβάλλον Google (openR link με Google built-in), με over the air ενημερώσεις, βέλτιστη σχεδίαση διαδρομής για μέγιστη οικονομία και υπηρεσίες AI, μέσω του ψηφιακού βοηθού Google Gemini. Η πραγματική του δύναμη κρύβεται κάτω από το καπό. Η γκάμα κινητήρων δεν έχει αντίπαλο, με σύνολα βενζίνης TCe 115 ίππων, διπλού καυσίμου Eco-G 120 ίππων και full hybrid E-Tech 160 ίππων. Αυτοί οι κινητήρες συνδυάζονται με χειροκίνητο κιβώτιο είτε με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (EDC) ή ρομποτικό (muti-sense E-Tech), για άψογη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εκάστοτε κινητήρα και κορυφαία οικονομία καυσίμου (μέση κατανάλωση από 3,9 lt/100km). Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή διπλού καυσίμου είναι μοναδική στο Renault Group.Το νέο Renault Clio εξοπλίζεται με έως και 29 συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, ενώ επωφελείται του προγράμματος ασφαλείας της Renault, Human First. Με κορυφαία οδική συμπεριφορά, άκαμπτο πλαίσιο, ιδανικά ρυθμισμένη ανάρτηση, τιμόνι με μόλις 2,6 στροφές από άκρη σε άκρη και προσεγμένη αεροδυναμική, στέκεται στην κορυφή της κατηγορίας του.

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