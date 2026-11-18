Το Πεκίνο εκτιμάται ότι επιχειρεί να παρακάμψει τους αμερικανικούς περιορισμούς για να αποκτήσει ημιαγωγούς απαραίτητους για τον «ευφυή πόλεμο» σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου

Ο κινεζικός στρατός επιδιώκει να αποκτήσει προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia για να εξοπλίσει οπλικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι εγχώριες εναλλακτικές λύσεις κρίνονται κατώτερες των αμερικανικών, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη. Η Επιτροπή Οικονομικής και Ασφαλιστικής Αναθεώρησης ΗΠΑ-Κίνας εκτιμά ότι το Πεκίνο προσπαθεί να παρακάμψει τους εξαγωγικούς περιορισμούς της Ουάσιγκτον, επιδιώκοντας ημιαγωγούς απαραίτητους για τον «ευφυή πόλεμο» – τον όρο που χρησιμοποιεί ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη διοίκηση, τον έλεγχο, τις αλυσίδες στόχευσης, τα logistics και τα οπλικά συστήματα.

«China is seeking to ⁠evade US export controls to gain the most advanced semiconductors ​that underpin its intelligentization drive,» αναφέρει η έκθεση. Σύμφωνα με το κείμενο, τα εγχώρια τσιπ, όπως οι σειρές Siyuan της Cambricon και Ascend της Huawei, παραμένουν υποδεέστερα σε σύγκριση με τις προηγμένες λύσεις της Advanced Micro Devices και της Nvidia.

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Περιορισμοί και γεωπολιτικές προεκτάσεις

Τα συμπεράσματα αυτά ενισχύουν τον έλεγχο γύρω από τις δραστηριότητες της Nvidia στην Κίνα, μετά την αποχώρηση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου Jensen Huang λόγω εξωσυζυγικών σχέσεων, μία εκ των οποίων αφορούσε στέλεχος εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, για την οποία υπήρχαν υποψίες από τις αμερικανικές αρχές περί κατασκοπείας υπέρ της Κίνας. Επιπλέον, καταγράφεται ότι κινεζικές οντότητες αξιοποιούν περίπλοκες μεθόδους προκειμένου να εκπαιδεύσουν εγχώρια μοντέλα μέσω κορυφαίων συστημάτων AI των ΗΠΑ.

Παρά τη δήλωση της Nvidia ότι οι περιορισμοί των ΗΠΑ την έχουν αποκλείσει από την κινεζική αγορά κέντρων δεδομένων, έρευνα του Reuters εντόπισε κινεζικά υπολογιστικά έργα, αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που κάνουν χρήση περιορισμένων τσιπ της εταιρείας. Τη Δευτέρα, η Ουάσιγκτον γνωστοποίησε νέους περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένους ημιαγωγούς. Παράλληλα, η κυβέρνηση Trump εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει στις αμερικανικές επιχειρήσεις τη δημόσια αποκάλυψη της χρήσης κινεζικών μοντέλων AI, επιχειρώντας να αποθαρρύνει την εξάρτηση από τη συγκεκριμένη τεχνολογία.