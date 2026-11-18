Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης επτά ετών και χρηματική ποινή 7.000 ευρώ σε 84χρονη γυναίκα. Η ηλικιωμένη κρίθηκε ένοχη για τη σεξουαλική εκμετάλλευση 24χρονης που βρισκόταν σε κατάσταση εξάρτησης από ναρκωτικά, καθώς και για μαστροπεία σε βάρος άλλων δύο γυναικών. Λόγω του προχωρημένου της ηλικίας της, το δικαστήριο αποφάσισε τον κατ’ οίκον περιορισμό της, ενώ παράλληλα χορήγησε αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης σε δεύτερο βαθμό.

Το χρονικό της εκμετάλλευσης

Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, η 24χρονη είχε παγιδευτεί από μικρή ηλικία σε καθεστώς κακοποίησης. Αρχικά, μέσω δεσμού με άνδρα μεγαλύτερό της κατά πέντε έτη –ο οποίος έχει πεθάνει– φέρεται να εξαναγκαζόταν σε ερωτικές συνευρέσεις με αμοιβή, ενώ ο ίδιος φέρεται να την μύησε στη χρήση ηρωίνης. Εξαιτίας της εξάρτησής της, η νεαρή γυναίκα φέρεται να αναζήτησε βοήθεια στην 84χρονη, η οποία εκμεταλλευόμενη την ανάγκη της για τη δόση, την εξέδιδε.

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Ο εισαγγελέας της έδρας χαρακτήρισε την υπόθεση «θλιβερή», υπογραμμίζοντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις η αμοιβή δεν ξεπερνούσε τα 10 ευρώ. «Αυτή τη θέση εκμεταλλευόταν, την εξάρτηση από τα ναρκωτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, επικαλούμενος την κατάθεση του θύματος, το οποίο δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Η 24χρονη είχε καταθέσει στις Αρχές πως, αδυνατώντας να αγοράσει ναρκωτικά, ζητούσε χρήματα προκαταβολικά για να εκδίδεται και να τα αποπληρώνει.

Η έρευνα και η απολογία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2022 μετά από καταγγελία στο Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων Θεσσαλονίκης. Κατά την έφοδο της Αστυνομίας σε διαμέρισμα στην περιοχή του Βαρδαρίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ερωτικά βοηθήματα, ατζέντες, προφυλακτικά και μετρητά. Η 84χρονη αρνήθηκε τις πράξεις που της αποδίδονται, ισχυριζόμενη ότι η 24χρονη την επισκεπτόταν κάποιες φορές ως οικιακή βοηθός, προτού η ίδια διακόψει τη συνεργασία τους. Το δικαστήριο την καταδίκασε τελικά για εμπορία ανθρώπων κατ’ εξακολούθηση αναφορικά με την 24χρονη και για μαστροπεία για τις υπόλοιπες δύο γυναίκες.