Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, οι λοιμώξεις του αίματος από Klebsiella pneumoniae στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 24,8%

Σήμα κινδύνου για την εξάπλωση των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων κρούει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), προειδοποιώντας ότι οι θεραπευτικές επιλογές περιορίζονται ολοένα και περισσότερο. Η Ευρώπη βρίσκεται σε αρκετές περιπτώσεις εκτός των στόχων που έχει θέσει για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής έως το 2030, με την Ελλάδα δυστυχώς να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στην προσπάθεια αυτή.

Κάπως έτσι, εντούτοις, οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις συνεχίζουν και αποτελούν μείζον θέμα για το ΕΣΥ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ειδικοί ομολογούν σε κάθε ευκαιρία πως εντός των ελληνικών νοσοκομείων εξελίσσεται μια σιωπηρή επιδημία με θύτες τα πολυανθεκτικά μικρόβια και θύματα τους ευάλωτους ασθενείς ενώ στο μεταξύ αυξάνονται και οι λοιμώξεις στην κοινότητα που δεν αντιμετωπίζονται τόσο εύκολα στο σπίτι με κοινά αντιβιοτικά.

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Αναλυτικότερα, ιδιαίτερη ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκαλεί η αύξηση των λοιμώξεων του αίματος από Klebsiella pneumoniae ανθεκτική στις καρβαπενέμες, μια κατηγορία αντιβιοτικών που προορίζεται για την αντιμετώπιση σοβαρών λοιμώξεων. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ECDC, οι συγκεκριμένες λοιμώξεις, που ευθύνονται για σοβαρή νόσηση και υψηλή θνητότητα, έχουν αυξηθεί κατά 72% από το 2019, όταν ο ευρωπαϊκός στόχος προβλέπει μείωσή τους κατά 5% έως το 2030.

Ανησυχητική είναι επίσης η εικόνα για τις λοιμώξεις του αίματος από Escherichia coli ανθεκτικό στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά 16,4% από το 2019, αντί της προβλεπόμενης μείωσης κατά 10%.

Αντιστρόφως ανάλογα, θετική είναι η εικόνα για τις λοιμώξεις του αίματος από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη (MRSA), οι οποίες έχουν μειωθεί κατά 19% από το 2019, επιτυγχάνοντας τον ευρωπαϊκό στόχο. Ωστόσο, η αύξηση που καταγράφεται τα τελευταία δύο χρόνια απειλεί να ανατρέψει αυτή την πρόοδο.

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Η εικόνα της Ελλάδας

Τα νεότερα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), που δημοσιοποιούνται με αφορμή τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά, αποτυπώνουν πως χάνεται το στοίχημα (και) εντός των συνόρων.

Μέσα σε έξι χρόνια, οι λοιμώξεις του αίματος από Escherichia coli κατά 155%, ενώ εκείνες από Klebsiella pneumoniae καταγράφουν αύξηση 24,8%. Την ίδια στιγμή, η χώρα εξακολουθεί να απέχει από τους στόχους που έχουν τεθεί για τον περιορισμό της κατανάλωσης αντιβιοτικών και της μικροβιακής αντοχής έως το 2030.

Κοιτώντας κανείς τη μεγαλύτερη, ευρωπαϊκή εικόνα διαπιστώνει ότι η κατανάλωση το 2025 ήταν μειωμένη κατά 5% σε σύγκριση με το 2019, ενώ ο στόχος για το 2030 προβλέπει μείωση κατά 20%.

Παράλληλα, το ποσοστό των αντιβιοτικών πρώτης γραμμής, που εντάσσονται στην κατηγορία «Access» της ταξινόμησης AWaRe του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αυξήθηκε από 61,1% σε 62,5%, πλησιάζοντας τον στόχο του 65%.

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«Εξακολουθούμε να υπολειπόμαστε σε αρκετούς από τους στόχους της ΕΕ για το 2030, με σκοπό την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής», επισημαίνει η διευθύντρια του ECDC Pamela Rendi-Wagner, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες επιτρέπουν πλέον την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της εξάπλωσης των ανθεκτικών βακτηρίων.

Όπως εξηγεί, οι εξελίξεις στη γονιδιωματική επιτήρηση βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα πώς εξαπλώνονται τα ανθεκτικά βακτήρια και με ποιους μηχανισμούς καταφέρνουν να διαφεύγουν από τη δράση των αντιβιοτικών.

Στο επίκεντρο τα παιδιά

Εν τω μεταξύ, το ECDC εστιάζει φέτος στην ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στα παιδιά, καθώς το 90% της συνολικής κατανάλωσης αντιβιοτικών στους ανθρώπους πραγματοποιείται στην κοινότητα και στον εξωνοσοκομειακό τομέα. Η εκστρατεία για το 2026, με κεντρικό μήνυμα «Φροντίστε τα παιδιά σας – χρησιμοποιείτε τα αντιβιοτικά με σύνεση», υπενθυμίζει στους γονείς και τους φροντιστές ότι πολλές συνηθισμένες παιδικές λοιμώξεις, όπως το κρυολόγημα, ο βήχας και ο πονόλαιμος, προκαλούνται από ιούς και δεν απαιτούν αντιβιοτική αγωγή.