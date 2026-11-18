Go Deeper
Επόμενο άρθρο
Google news
Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τι είναι η Σύνοδος APEC: Γιατί όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Κίνα - Ξεκίνησαν οι συνομιλίες Σι με ΠούτινΔιάβασε το άρθρο
Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, με τις έρευνες των αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξηΔιάβασε το άρθρο
Από τις κάμερες ασφαλείας εντοπίστηκε ο Βούλγαρος ισοβίτης που έχει καταδικαστεί ως ο δράστης της δολοφονίας του επιχειρηματία Γιάννη ΜακρήΔιάβασε το άρθρο
Τι θα προβλέπει το νέο καθεστώς n Από πότε θα ισχύσουν οι τροποποιήσεις n Γιατί η διαδικασία θυμίζει τον «Νόμο Πεπονή» n Ποια είναι η βασική διαφοροποίηση n Προς επιμήκυνση της διάρκειας ισχύος των πινάκων των γραπτών διαγωνισμώνΔιάβασε το άρθρο
Πότε η εφορία δεν αναγνωρίζει τα χρήματα από την πώληση n Πώς γίνεται η πώληση χρυσών λιρών στην Τράπεζα της Ελλάδος και ποια δικαιολογητικά απαιτούνταιΔιάβασε το άρθρο