Τα διαλείμματα ενυδάτωσης καθιερώθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με στόχο την προστασία των ποδοσφαιριστών από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εφαρμογή τους από το φίλαθλο κοινό, η FIFA φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να τα διατηρήσει και στην επόμενη διοργάνωση το 2030.

Τα cooling breaks που είχαν εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια, μεταξύ άλλων και κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, έδωσαν τη θέση τους στα λεγόμενα hydration breaks στο Μουντιάλ του 2026.

Πρόκειται για διακοπές διάρκειας περίπου τριών λεπτών, οι οποίες πραγματοποιούνται στη διάρκεια κάθε ημιχρόνου, προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να ενυδατωθούν και να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους.

Το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόστηκε και στα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης, με βασικό επιχείρημα την προστασία της υγείας των αθλητών.

Ωστόσο, τα διαλείμματα δημιούργησαν παράλληλα νέες εμπορικές δυνατότητες, καθώς έδωσαν στους τηλεοπτικούς παρόχους τη δυνατότητα αξιοποίησης επιπλέον διαφημιστικού χρόνου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, τα έγγραφα της FIFA που αφορούν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2030 περιλαμβάνουν πρόβλεψη για την προβολή διαφημίσεων κατά τη διάρκεια των hydration breaks.

Όπως υπογραμμίζει το εν λόγω μέσο “αν και η FIFA υποστηρίζει ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για τη διατήρησή τους, η συγκεκριμένη πρόβλεψη ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι τα αμφιλεγόμενα διαλείμματα θα παραμείνουν και αναμένεται να εκτοξεύσουν τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.”