Ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές υποστήριξε ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αρνήθηκε να διερευνήσει τη μήνυση στελέχους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για κατασκοπεία

Σφοδρή κριτική στους χειρισμούς της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, μιλώντας στο Mega News 104,6 και στους Ράνια Τζίμα και Γιώργο Παπαχρήστο, στην εκπομπή «Ανατροπές».

Ο κ. Κεσσές έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενες αποφάσεις να μην προχωρήσει περαιτέρω έρευνα, αναφερόμενος τόσο στο πόρισμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όσο και στις διατάξεις με τις οποίες, όπως υποστήριξε, τέθηκαν στο αρχείο αιτήματα για διερεύνηση της υπόθεσης.

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«Έχουμε ένα πόρισμα του κυρίου Τζαβέλλα και έχουμε και πέντε διατάξεις του κυρίου Μπακέλα, με τις οποίες έχει αποφασίσει να μην κάνει έρευνα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν εκδοθεί ξεχωριστές διατάξεις για τις αιτήσεις του Αντώνη Σαμαρά, του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, του Χρήστου Σπίρτζη και ενός ακόμη ιδιώτη.

Όπως σημείωσε, η τελευταία απόφαση αποτελεί την πέμπτη αντίστοιχη διάταξη, σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο ότι «αυτή η συγκλονιστική αφοσίωση του Αρείου Πάγου στη μη διερεύνηση της υπόθεσης είναι μοναδική».

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Οι αιχμές για τις αποφάσεις των εισαγγελέων

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η υπόθεση των υποκλοπών παρουσιάζει μια ιδιαίτερη αντίφαση: ενώ ακόμη και μια ανώνυμη επιστολή ή μια τηλεφωνική καταγγελία μπορεί να οδηγήσει σε μια στοιχειώδη έρευνα, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρξε, όπως είπε, ανταπόκριση σε δικαστική απόφαση που ζητούσε τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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«Εδώ πέρα έχουμε μια δικαστική απόφαση του Μονομελούς από τις 26 Φεβρουαρίου του 2024, που με δικαστική απόφαση έχει ζητηθεί η διερεύνηση, και αυτό το οποίο έχουμε είναι κάποιους εισαγγελείς, δύο συγκεκριμένους, να λένε ότι δεν υπάρχει λόγος να ερευνήσω», ανέφερε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην έρευνα που είχε πραγματοποιήσει ο εισαγγελέας Ζήσης το 2024, υποστηρίζοντας ότι δεν κλήθηκαν να καταθέσουν ούτε τα θύματα των παρακολουθήσεων ούτε πολιτικά πρόσωπα, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων ή στελέχη της ΕΥΠ.

Κατά τον ίδιο, η έρευνα εκείνη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της κατασκοπείας, χωρίς να ακολουθήσει περαιτέρω διερεύνηση. Ωστόσο, όπως εξήγησε, στη συνέχεια η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ανέδειξε νέα στοιχεία και έγγραφα, τα οποία καθιστούσαν αναγκαία την εξέταση του συγκεκριμένου αδικήματος.

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Ο κ. Κεσσές στάθηκε ιδιαίτερα στην παρακολούθηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, επισημαίνοντας ότι το δικαστήριο έθεσε ζήτημα διερεύνησης της υπόθεσης. Όπως είπε, η δικογραφία και τα σχετικά έγγραφα διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, στις 27 Απριλίου αποφάσισε ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει νέα έρευνα.

«Δεν γνωρίζουμε τι έχει χαθεί και τι έχει διαρρεύσει»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο δικηγόρος και στις πληροφορίες που ενδέχεται να διέρρευσαν από τις παρακολουθήσεις προσώπων με κρίσιμες θέσεις στον κρατικό μηχανισμό και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Δεν γνωρίζουμε τι έχει χαθεί, τι έχει διαρρεύσει, τι είδανε στο γραφείο του υπουργού, του κυρίου Δένδια, τι πήραν από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ», ανέφερε, θέτοντας ερωτήματα για τους λόγους παρακολούθησης του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, του διευθυντή ασφαλείας της ΕΥΠ και του προϊσταμένου της αντικατασκοπείας.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη επιχείρηση που, όπως είπε, βρισκόταν σε εξέλιξη στις 22 Νοεμβρίου 2021, ζητώντας να διερευνηθεί τι συνέβη την ημέρα κατά την οποία παγιδεύτηκε το τηλέφωνο του προϊσταμένου της αντικατασκοπείας.

Η μήνυση του στελέχους της ΕΥΠ και το απόρρητο των εγγράφων

Ο Ζαχαρίας Κεσσές άσκησε κριτική και στον χειρισμό της μήνυσης που υπέβαλε την 1η Σεπτεμβρίου 2024 ο τότε διευθυντής αντικατασκοπείας της ΕΥΠ, ο οποίος, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα κατασκοπείας μέσω κατασκοπευτικού λογισμικού.

Όπως ανέφερε, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο με το σκεπτικό ότι ο μηνυτής δεν προσκόμισε συγκεκριμένα στοιχεία για τον φάκελο που χειριζόταν και για όσα ενδεχομένως διέρρευσαν.

Ο δικηγόρος χαρακτήρισε προβληματική αυτή την αιτιολογία, επικαλούμενος το άρθρο 27 του νόμου 4704/2020, το οποίο, όπως υποστήριξε, προβλέπει υποχρέωση εχεμύθειας για τους υπαλλήλους της ΕΥΠ και περιορίζει τη δυνατότητά τους να αποκαλύπτουν απόρρητες πληροφορίες.

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«Αυτό που όφειλε να κάνει ο κύριος Μπακέλας ήταν να ζητήσει να αποχαρακτηριστούν τα έγγραφα, προκειμένου να διαπιστώσουμε τι διέρρευσε», ανέφερε.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει ο ίδιος, σε βάρος του συγκεκριμένου στελέχους ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη από την υπηρεσία μετά την υποβολή της μήνυσης.

«Το δεύτερο και πιο συγκλονιστικό σκάνδαλο είναι η συγκάλυψη»

Ο κ. Κεσσές υποστήριξε ότι η υπόθεση των υποκλοπών έχει δύο διακριτές διαστάσεις: την παγίδευση των 87 προσώπων και τη διαχείριση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές στη συνέχεια.

Όπως τόνισε, η δεύτερη διάσταση είναι ακόμη σοβαρότερη, καθώς, κατά την εκτίμησή του, αφορά τη συγκάλυψη και ενδεχόμενες ευθύνες για κατάχρηση εξουσίας.

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο έχει να κάνει με την παγίδευση των 87 προσώπων, κάποιων εκ των οποίων είχαν κρίσιμα καθήκοντα. Το δεύτερο και πιο συγκλονιστικό σκάνδαλο, με τα μεγαλύτερα αδικήματα, που έχουν πολύ οξύτερη απαξία, είναι η συγκάλυψη. Και εκεί δεν μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Μιλάμε για κατάχρηση εξουσίας», ανέφερε.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι ευθύνες για κατάχρηση εξουσίας θα πρέπει να αναζητηθούν στους εισαγγελείς που, όπως είπε, δεν προχώρησαν στις ενέργειες που όφειλαν για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σχολιάζοντας εκ νέου την απόφαση να τεθεί στο αρχείο η μήνυση του στελέχους της ΕΥΠ, έκανε λόγο για ενέργεια που, κατά την άποψή του, αποδεικνύει τη διάβρωση των θεσμών.

Η δίκη της 11ης Δεκεμβρίου και τα νέα στοιχεία

Αναφερόμενος στην επικείμενη δικαστική διαδικασία της 11ης Δεκεμβρίου, ο δικηγόρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα προκύψουν νέα στοιχεία για την υπόθεση, τα οποία, όπως είπε, δεν έχουν αξιοποιηθεί από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

«Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους και υπάρχουν έγγραφα τα οποία θα προσκομιστούν στη δίκη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για στοιχεία που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν παραλήφθηκαν από τον εισαγγελέα στις 24 Απριλίου 2024.

Ο ίδιος δήλωσε ότι πιστεύει πως στο τέλος θα τιμωρηθούν όχι μόνο όσοι πραγματοποίησαν τις παγιδεύσεις, αλλά και όσοι, όπως υποστήριξε, συνέβαλαν στη συγκάλυψη της υπόθεσης.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στη δίκη θα παρουσιαστούν στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας τόσο της Intellexa όσο και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς και για όσα, κατά την άποψή του, συνιστούν συγκάλυψη.

Η εγκατάσταση της Intellexa στην Ελλάδα

Κλείνοντας, ο Ζαχαρίας Κεσσές αναφέρθηκε στη φυσική παρουσία και τη λειτουργία της Intellexa στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η βασική εγκατάσταση της εταιρείας βρισκόταν στο Ελληνικό.

«Η βασική εγκατάσταση ήταν στο Ελληνικό. Μετέβαιναν σε διάφορες υπηρεσίες. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Intellexa απλά πούλαγε και έστελνε. Εδώ εγκαταστάθηκε στη χώρα, λειτούργησε και, προσέξτε, λειτούργησε μέχρι και το 2022. Κρατήστε το αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.