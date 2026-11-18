Ο ρεπόρτερ φαίνεται πως ζήτησε από την τεχνητή νοημοσύνη να διατυπώσει το ερώτημα προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό των Παγκόσμιων Πρωταθλητών μετά τη νίκη με 7-0

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη συνέντευξη Τύπου του Λιονέλ Σκαλόνι, μετά τη νίκη της Αργεντινής με το εντυπωσιακό 7-0 απέναντι στην Κόστα Ρίκα.

Ένας δημοσιογράφος φαίνεται πως… δυσκολεύτηκε να διατυπώσει την ερώτησή του προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αργεντινής και αποφάσισε να αναζητήσει βοήθεια μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

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Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε το ChatGPT ζητώντας του να προτείνει μια ερώτηση για τον προπονητή της φιναλίστ κόσμου.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση στα social media και έφερε ξανά στο προσκήνιο την παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα των δημοσιογράφων.

Δείτε το video: