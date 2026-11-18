Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την υποχρεωτική γνωστοποίηση της χρήσης κινεζικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης από αμερικανικές επιχειρήσεις μέσω μιας τακτικής name and shame

Την υποχρεωτική δημοσιοποίηση της χρήσης κινεζικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης από αμερικανικές επιχειρήσεις εξετάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκοντας να περιορίσει την εξάρτησή τους από την τεχνολογία της Κίνας χωρίς να επιβάλει νέες κυρώσεις. Το σχέδιο, που αποκαλύπτει το Reuters, θα μπορούσε να επηρεάσει μεγάλες εταιρείες, όπως η Airbnb, και εντάσσεται στον εντεινόμενο τεχνολογικό ανταγωνισμό Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Το Υπουργείο Οικονομικών και το Γραφείο Πολιτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου (OSTP) έχουν συζητήσει το σχέδιο, το οποίο θα αφορά εταιρείες όπως η Airbnb. Η Airbnb χρησιμοποιεί το Qwen, ένα AI μοντέλο της κινεζικής Alibaba, για την υποστήριξη του πελάτη μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

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Στο πλαίσιο του σχεδίου, εταιρείες όπως η Airbnb θα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν αυτή την πληροφορία στις ιστοσελίδες τους.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν η πρόταση κερδίζει έδαφος εντός της κυβέρνησης ή αν θα προχωρήσει σε επίσημη διαδικασία θέσπισης κανόνα.

Η εξέταση αυτού του ενδεχομένου, όπως αναφέρει το Reuters, υπογραμμίζει τη νέα προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη διάδοση ισχυρών κινεζικών open-weight μοντέλων, τα οποία αποτελούν σημείο ανησυχίας για την αμερικανική κυβέρνηση. Τα open-weight μοντέλα διαθέτουν τα βασικά τους στοιχεία δημόσια, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να τα κατεβάσει και να τα προσαρμόσει.

Η πρόταση αναδεικνύει επίσης ότι οι αρμόδιοι εξετάζουν τρόπους αποθάρρυνσης της χρήσης κινεζικής AI με μια τακτική «name and shame», διατηρώντας παράλληλα μια ευρύτερη στάση κατά της υπερρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης.

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Ο Λευκός Οίκος, το Υπουργείο Οικονομικών και η Alibaba δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό. Η Airbnb δήλωσε ότι η δραστηριότητα AI της βασίζεται κυρίως σε μοντέλα αμερικανικής προέλευσης και ότι χρησιμοποιεί «μόνο περιορισμένο αριθμό μοντέλων κινεζικής προέλευσης, όλα open-source, που λειτουργούν αποκλειστικά μέσω εγκεκριμένων παρόχων στις ΗΠΑ, διατηρώντας τα δεδομένα και τις λειτουργίες διαχωρισμένα και προστατευμένα».

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον ανέφερε ότι το Πεκίνο αντιτίθεται στην πολιτικοποίηση των εμπορικών και τεχνολογικών ζητημάτων, καθώς αυτό θα «ανακόψει την παγκόσμια πρόοδο στην AI και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός». Προσέθεσε επίσης πως «θα υπερασπιστούμε σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων».

Η συζήτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που αποκαλύψεις σχετικά με υπόθεση του CEO της Nvidia, Jensen Huang, και φερόμενη σχέση με Κινέζα κατάσκοπο, έχουν αναζωπυρώσει τα αιτήματα στην Ουάσιγκτον για πιο αυστηρή στάση έναντι της Κίνας. Η προσοχή εστιάζεται και σε περιπτώσεις λαθραίας διακίνησης chips AI της Nvidia προς την Κίνα, που δεν τιμωρήθηκαν, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση Τραμπ να αντιμετωπίσει τις απειλές από την κινεζική τεχνολογία.

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Τα κινεζικά open-weight μοντέλα κερδίζουν έδαφος στις αμερικανικές εταιρείες λόγω του χαμηλότερου κόστους σε σύγκριση με τα ιδιόκτητα εργαλεία AI των OpenAI και Anthropic, ενώ προσφέρουν επαρκή απόδοση.

Ωστόσο, ορισμένοι εκφράζουν φόβους ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί τέτοια μοντέλα — όπως τα Kimi της Moonshot AI, DeepSeek ή Qwen — για να καταστήσει τις αμερικανικές εταιρείες εξαρτημένες από την κινεζική τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, δήλωσε τον Ιούλιο ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να επιβάλει κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες AI αν διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω distillation αμερικανικών μοντέλων. Το distillation είναι η διαδικασία εκπαίδευσης μικρότερων μοντέλων AI με βάση τα αποτελέσματα μεγαλύτερων, για μείωση του κόστους ανάπτυξης ισχυρών εργαλείων AI.

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Οι δηλώσεις του Bessent ήταν σε ευθυγράμμιση με όσα είχε αναφέρει τον Απρίλιο ο Michael Kratsios, διευθυντής του OSTP, ο οποίος κατηγόρησε την Κίνα για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ σε “βιομηχανική κλίμακα”, οδηγώντας το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να αναδείξει τέτοιες πρακτικές σε ξένους συνομιλητές.

Κοινοβουλευτική Διερεύνηση

Παρά τις ανησυχίες, οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε περιορισμούς ή κυρώσεις κατά κινεζικών εταιρειών AI.

Το ζήτημα έχει τραβήξει την προσοχή του Κογκρέσου. Οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές Andrew Garbarino (Νέα Υόρκη) και John Moolenaar (Μίσιγκαν), πρόεδροι επιτροπών για την ασφάλεια και την Κίνα αντίστοιχα, ξεκίνησαν φέτος έρευνα για τη χρήση κινεζικής AI από αμερικανικές εταιρείες.

Απέστειλαν επιστολές στην Airbnb και στην Anysphere, δημιουργό του εργαλείου Cursor, του οποίου το μοντέλο Composer 2 βασίστηκε σε εκδοχή του Kimi. Επιστολή εστάλη και στη DoorDash, της οποίας ο συνιδρυτής δήλωσε ότι ορισμένες εργασίες εκτελούνται μέσω του Kimi.

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Οι Moonshot, DoorDash και SpaceX, που εξαγόρασε την Anysphere, δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλια.

Ο Moolenaar χαιρέτισε την πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ, δηλώνοντας πως “η δημοσιοποίηση αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από τη διάδοση κινεζικών open-weight μοντέλων στις ΗΠΑ”, επισημαίνοντας ότι οι κίνδυνοι παραμένουν ακόμα κι αν οι αμερικανικές εταιρείες τρέχουν τα κινεζικά μοντέλα σε δική τους υποδομή.

Τα κινεζικά μοντέλα AI ήταν τα τρία δημοφιλέστερα βάσει χρήσης tokens τον Οκτώβριο στην πλατφόρμα OpenRouter, η οποία παρακολουθεί δεδομένα χρήσης AI. Τα tokens αποτελούν μονάδες δεδομένων που επεξεργάζονται τα μοντέλα AI.

Ακόμη και η αμερικανική κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει κινεζικά μοντέλα AI, καθώς το Reuters ανέφερε τον Σεπτέμβριο ότι κυβερνητική ιστοσελίδα χρησιμοποίησε μοντέλο της Alibaba για αναζήτηση κανονισμών, παρόλο που το FBI είχε κατηγορήσει τον δημιουργό του μοντέλου για αντιγραφή τεχνολογίας της Anthropic.

Αμερικανικά open-weight μοντέλα περιλαμβάνουν το Muse Glimmer της Meta, το Nemotron της Nvidia και το Beam της Reflection AI.