Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εντοπίστηκε από τον φωτογραφικό φακό σε δρόμους της Νέας Υόρκης να μεταφέρει το βρέφος σε μάρσιπο, όπως αναφέρει αμερικανικό μέσο

Η Αν Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, καλωσόρισαν το τρίτο τους παιδί, όπως αναφέρει το TMZ.

Στα πρώτα στιγμιότυπα που δημοσίευσε το αμερικανικό μέσο, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εντοπίστηκε σε δρόμους της Νέας Υόρκης με casual εμφάνιση, μεταφέροντας το βρέφος σε μάρσιπο, ενώ διακρινόταν ένα μικροσκοπικό καφέ-ροζ σκουφάκι. Η ίδια, εμφανώς ευδιάθετη, περπατούσε συνοδευόμενη από μια φίλη της, με την οποία συνομιλούσε, ενώ δεν απέφυγε τον φωτογραφικό φακό. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί το όνομα, το φύλο ή η ακριβής ημερομηνία γέννησης του παιδιού.

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🤰👶 Anne Hathaway is showing off her little bundle of joy in the Big Apple! 📸: Backgrid https://t.co/EkWFJh2PLE — TMZ (@TMZ) November 17, 2026

Το ζευγάρι, που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Σεπτέμβριο του 2012, είναι ήδη γονείς του 10χρονου Τζόναθαν και του 6χρονου Τζακ.

Η γέννηση ολοκληρώνει μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο για την ηθοποιό, η οποία κατά τη διάρκεια του 2026 συμμετείχε σε πέντε κινηματογραφικά έργα: «Mother Mary», «The Devil Wears Prada 2», «The Odyssey», «The End of Oak Street» και «Verity».

Υπενθυμίζεται πως η Χάθαγουεϊ είχε γνωστοποιήσει την εγκυμοσύνη της στις 19 Ιουνίου, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.