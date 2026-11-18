Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας επιβεβαίωσε ότι και τα 24 μέλη του πληρώματος του πλοίου με σημαία Παναμά είναι Ινδοί υπήκοοι, ενώ δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο

Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου (LPG) δέχθηκε πλήγμα από βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, περιστατικό που οδήγησε στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πηγές ναυτικής ασφάλειας, τα 24 μέλη του πληρώματος αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σκάφος. Το πλοίο, υπό σημαία Παναμά και με την ονομασία Tara Gas, έπλεε πλησίον των ακτών του Χασάμπ στο Ομάν κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν επιβεβαίωσε την Τρίτη την επιχείρηση απομάκρυνσης των 24 ναυτικών, καθώς το σκάφος είχε τυλιχθεί στις φλόγες σε απόσταση περίπου δύο ναυτικών μιλίων από τη χερσόνησο Μουσαντάμ. Οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε απεικονίζει μέλη του πληρώματος να έχουν πέσει στη θάλασσα ζητώντας βοήθεια.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

The crew of a liquefied petroleum gas tanker abandoned ship after the vessel was struck by a projectile while sailing through the Strait of Hormuz. Footage posted on social media shows huge flames engulfing the tanker https://t.co/RI38GoxdwN https://t.co/C7PfROpAN0 — Reuters (@Reuters) November 18, 2026

Η εμπλοκή της Ινδίας και η κατάσταση των ναυτικών

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας επιβεβαίωσε πως το Tara Gas στοχοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου, σημειώνοντας ότι το σύνολο των 24 μελών του πληρώματος είναι Ινδοί υπήκοοι. Δύο εξ αυτών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Χασάμπ στην επαρχία Μουσαντάμ.

Σε σχετική ανακοίνωση της Τρίτης, το ινδικό υπουργείο ανέφερε: «Τα συνεχιζόμενα περιστατικά επιθέσεων κατά της ναυσιπλοΐας στην περιοχή προκαλούν βαθιά ανησυχία και συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των πολιτικών ναυτικών».

Αναπάντητα ερωτήματα

Οι συνθήκες της επίθεσης, τα αίτια της πυρκαγιάς και η κατάσταση της υγείας των τραυματιών παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία Global Gas, με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ, δεν κατέστη εφικτό να σχολιάσει το γεγονός. Παράλληλα, βάσει στοιχείων της πλατφόρμας MarineTraffic, το τελευταίο στίγμα του πλοίου είχε καταγραφεί στις 26 Σεπτεμβρίου. Νωρίτερα την Τρίτη, η βρετανική υπηρεσία UKMTO είχε αναφέρει την εξαφάνιση μελών πληρώματος δεξαμενόπλοιου στα Στενά του Ορμούζ μετά από δεύτερη επίθεση βόρεια του Χασάμπ, χωρίς να παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις.