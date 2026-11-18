Ο Γκουστάβο Πουέρτα στάθηκε τυχερός στην ατυχία του, καθώς δεν υπέστη ρήξη χιαστού. Έρχεται αύριο μεσημέρι στην Αθήνα, θα κάνει νέα μαγνητική και ξεκινά την αποθεραπεία στο Ρέντη

Ο τραυματισμός του Γκουστάβο Πουέρτα στο εκτός έδρας παιχνίδι της Κολομβίας με την Χιλή «πάγωσε» τον οργανισμό του Ολυμπιακού αλλά και τους Κολομβανούς, καθώς όλοι φοβήθηκαν πως ο διεθνής μέσος υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Το θετικό για την υγεία του Πουέρτα είναι πως δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα στον χιαστό κι αυτό βέβαια σημαίνει πως ο διεθνής άσος των «ερυθρόλευκων» γλύτωσε τα χειρότερα κι ένα διάστημα απουσίας πέραν των έξι μηνών.

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Γίνεται δηλαδή εύκολα αντιληπτό πως αν ο Κολομβιανός μέσος είχε υποστεί ρήξη χιαστού θα έχανε την σεζόν κι αυτό βέβαια θα ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τους Πειραιώτες.

Ευτυχώς όμως δεν έπαθε την μεγάλη ζημιά κι αυτό βεβαίως είναι το ευχάριστο νέο της υπόθεσης.

Ο Πουέρτα έκανε αμέσως εξετάσεις καθώς οι Κολομβιανοί εξέφραζαν αρχικά φόβους για μεγάλη ζημιά στο γόνατο αλλά ευτυχώς οι φόβοι δεν επιβεβαιώθηκαν.

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον χιαστό, η εικόνα είναι πεντακάθαρη σε ότι έχει να κάνει με τον χιαστό κι αυτό ήταν ένα νέο που ανακούφισε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού αλλά και τους συμπατριώτες του Πουέρτα.

Απουσία δύο μηνών

Πάμε τώρα όμως να δούμε το διάστημα που θ’ απουσιάσει ο διεθνής μέσος από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων», σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε μέχρι αυτή την στιγμή.

Ο Πουέρτα λοιπόν αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για δύο μήνες κάτι που σημαίνει πως θα κάνει μεγάλη προσπάθεια για να δώσει το παρών στα δύο τελευταία ματς της League Phase του Europa League.

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Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί 21 Ιανουαρίου με την Χόφενχαϊμ και στις 28 του ίδιου μήνα θα παίξει εκτός έδρας με την Τορένσε.

Πρέπει όμως να σταθούμε ξανά στο ότι ο διεθνής χαφ απέφυγε τα χειρότερα κι αυτό είναι που μετράει πάνω απ’ όλα.

Αύριο μεσημέρι στην Ελλάδα ο Πουέρτα και νέα μαγνητική

Βέβαια θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι πιο ασφαλή εκτίμηση θα μπορεί να κάνει κάποιος την Πέμπτη το βράδυ, όταν ο Κολομβιανός άσος θα έχει κάνει την μαγνητική στην χώρα μας, ώστε να έχουν ξεκάθαρη εικόνα και στο ιατρικό επιτελείο της ομάδας του λιμανιού.

Ο Πουέρτα αναμένεται στην Αθήνα το μεσημέρι της Πέμπτης και θα μεταβεί από το αεροδρόμιο στο Ιατρικό Κέντρο, προκειμένου να κάνει νέα μαγνητική, για να κάνει την διάγνωση και ο γιατρός του Ολυμπιακού, Χρήστος Θέος.

Με βάση αυτά που ξέρουμε στην παρούσα φάση, ο Πουέρτα «κυκλώνει» το ματς με την Χόφενχαϊμ στο Καραϊσκάκη στις 21 Ιανουαρίου κι επαναλαμβάνουμε είναι μεγάλη υπόθεση για τον παίκτη και τον Ολυμπιακό, ότι απέφυγε την ρήξη χιαστού.

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Ο Κολομβιανός άσος των «ερυθρόλευκων» περιμένει και αυτός τις νέες εξετάσεις που θα κάνει στην χώρα μας και θα ξεκινήσει άμεσα την αποθεραπεία του στο Ρέντη, προκειμένου να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του λιμανιού.

Κανείς μάλιστα δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο να γυρίσει και νωρίτερα στους αγωνιστικούς χώρους ο διεθνής μέσος, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το βλέπουν στον Ολυμπιακό μέρα με την μέρα και με την εξέλιξη της αποθεραπείας του παίκτη.